Frappe américaine en Iran : Netanyahou salue Trump et affirme avoir tenu sa promesse

Articles recommandés -

Benjamin Netanyahou a rendu hommage samedi soir au président américain Donald Trump après la frappe contre trois installations nucléaires iraniennes. Le Premier ministre israélien a publié deux déclarations, en hébreu et en anglais, saluant l'opération coordonnée. "Nous disons souvent : 'la paix par la force'. D'abord vient la force, puis vient la paix. Et cette nuit, le président Trump et les États-Unis ont agi avec toute leur puissance", a déclaré Netanyahou dans sa première intervention.

Dans sa déclaration en anglais, le dirigeant israélien a félicité Trump : "Votre décision audacieuse d'attaquer les installations nucléaires iraniennes avec la puissance formidable de l'Amérique changera l'histoire." Il a souligné que l'opération "Swords of Iron" avait permis à Israël de réaliser "des choses vraiment stupéfiantes" et qualifié l'action nocturne de "sans précédent". Netanyahou a ensuite rappelé ses engagements passés : "Depuis le début de l'opération, j'ai promis que les installations nucléaires iraniennes seraient détruites, d'une manière ou d'une autre. Cette promesse a été tenue."

https://x.com/i/web/status/1936600958508618192 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le Premier ministre a détaillé la coordination opérationnelle : "Il y a peu de temps, en coordination complète entre moi et le président Trump, et en coordination opérationnelle complète entre Tsahal et l'armée américaine, les États-Unis ont attaqué les trois installations nucléaires iraniennes : Fordow, Natanz et Ispahan."

Il a révélé avoir reçu un appel de Trump immédiatement après l'opération : "C'était une conversation très chaleureuse, très émouvante. Il m'a félicité, il a félicité notre armée et notre peuple. Et j'ai félicité lui, les pilotes américains et le peuple américain."

Netanyahou a conclu en qualifiant Trump de "leader courageux du monde libre" et "d'ami géant d'Israël, un ami sans égal", exprimant sa gratitude "du fond du cœur" au nom de tous les citoyens israéliens et du peuple juif.