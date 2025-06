Frappe américaine en Iran : Trump a informé Netanyahou avant l’opération

Articles recommandés -

Quelques heures avant la frappe américaine nocturne contre trois sites nucléaires iraniens, Donald Trump a informé personnellement Benjamin Netanyahu de sa décision. Le cabinet de guerre israélien s'est réuni dans un bunker pour suivre l'opération menée en coordination tactique et stratégique complète avec Tsahal et l'armée de l'air. Après l'attaque, Trump et Netanyahou se sont entretenus une nouvelle fois. "C'est un moment historique pour les États-Unis, Israël et le monde. L'Iran doit maintenant accepter de mettre fin à cette guerre", a déclaré le président américain.

Les dirigeants israéliens étaient convaincus ces derniers jours que Trump rejoindrait finalement la bataille, tout en se préparant à traiter Fordow eux-mêmes en cas de volte-face américaine. Un responsable américain a confirmé à Reuters la participation de bombardiers B-2 dans l'opération contre les installations nucléaires iraniennes. Fox News rapporte que six bombes bunker-buster ont visé Fordow, tandis que 30 missiles Tomahawk ont frappé les autres installations nucléaires. Trump a personnellement annoncé l'attaque sur Truth Social : "Nous avons terminé une attaque très réussie sur les trois sites nucléaires en Iran. Tous les avions sont maintenant hors de l'espace aérien iranien."

Le président a ajouté : "Une charge complète de bombes a été larguée sur Fordow, maintenant c'est le moment de la paix !" Quelques minutes plus tard, il publiait : "Fordow n'existe plus."

Immédiatement après l'annonce, le porte-parole de Tsahal a modifié les directives du Commandement du front intérieur. Avec l'autorisation du ministre de la Défense Israel Katz, tous les secteurs du pays sont passés en "activité essentielle uniquement", interdisant les activités éducatives, les rassemblements et les lieux de travail non critiques.

Cette coordination révèle une planification conjointe sophistiquée entre Washington et Tel-Aviv, contredisant les apparences publiques de désaccord des dernières semaines.