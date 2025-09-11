Frappes au Qatar : les raisons pour lesquelles Tsahal aurait manqué sa cible

Articles recommandés -

Les frappes israéliennes ayant visé mardi plusieurs dirigeants phares du Hamas dans un complexe résidentiel du quartier de Leqtaifiya à Doha ont apparemment manqué leur cible.

D'après des sources étrangères, l'opération visait à éliminer Khalil al-Hayya, Khaled Mashal, Zaher Jabarin et d'autres responsables politiques de premier plan de l'organisation terroriste, réunis pour examiner la proposition américaine de trêve.

Or, il s'avère que les principaux dirigeants visés auraient quitté les lieux avant l'impact. Selon des informations non confirmées, les responsables du Hamas seraient sortis de la pièce ciblée par Tsahal pour faire leurs prières, laissant toutefois leurs téléphones sur la table. Cette circonstance aurait induit en erreur les services de renseignement israéliens qui se fiaient aux signaux électroniques.

Dans un rapide communiqué après les frappes israléiennes, le Hamas avait indiqué que six personnes étaient mortes mais que les dirigeants visés avaient bien survécu à l'attaque. Parmi les victimes présumées : le fils de Khalil al-Hayya, son directeur de cabinet, trois gardes du corps et un agent de sécurité qatari.Ce jeudi, l'organisation terroriste fait part d'un nouveau bilan selon lequel deux hauts dirigeants visés par Israël auraient été blessés dans l'attaque, dont un grièvement. L'identité de ces derniers n'a toutefois pas été révélée.

Dans les cercles sécuritaires israéliens, l'incertitude persiste ce jeudi concernant les véritables résultats de l'attaque aérienne menée mardi. La radio militaire de Tsahal indique que l'hypothèse privilégiée reste celle de la présence effective de responsables du Hamas dans le bâtiment au moment de la frappe. Toutefois, ces derniers ne seraient pas décédés des suites de l'attaque et n'auraient subi que des blessures mineures, voire aucune.

Les premiers bilans techniques révèlent une destruction partielle du complexe, plusieurs sections demeurant intactes après l'impact. Cette limitation des dégâts résulterait d'un choix tactique délibéré : l'emploi de munitions de calibre réduit pour préserver la population civile environnante.

L'opération a mobilisé une dizaine de projectiles, concentrant les destructions sur des zones spécifiques du bâtiment. Cette stratégie "chirurgicale" visait à minimiser les dommages collatéraux dans un quartier densément peuplé de la capitale qatarie.

Cependant, cette précaution tactique pourrait avoir compromis l'efficacité de la mission. Les responsables de la sécurité reconnaissent qu'il faudra patienter plusieurs jours supplémentaires pour dresser un bilan exhaustif de l'opération et déterminer avec précision l'état des dirigeants du Hamas présents sur les lieux.