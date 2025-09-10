Frappes au Qatar : pessimisme grandissant en Israël concernant la réussite de l'opération

Articles recommandés -

L'opération israélienne sans précédent menée mardi dans la capitale qatarie semble n'avoir que partiellement atteint ses objectifs. Selon des sources israéliennes citées par la chaîne Kan, Jérusalem a fait part de son pessimisme aux États-Unis concernant les résultats de cette frappe audacieuse.

"L'opération n'a apparemment pas répondu à nos attentes", aurait déclaré un responsable israélien à Washington ce mercredi. Toutefois, les autorités israéliennes restent prudentes, précisant que des vérifications sont encore en cours et que le bilan définitif demeure incertain.

Cette évaluation pessimiste corrobore les premières analyses émises au sein de l'establishment sécuritaire israélien. Selon ces sources, les principales cibles de l'opération - les hauts dirigeants du Hamas présents à Doha pour les négociations de cessez-le-feu - auraient survécu à l'attaque. Seuls des membres de familles et des collaborateurs éloignés auraient été tués dans les bombardements.

Le commentateur militaire de la radio militaire israélienne Galei Tzahal, Doron Kadosh, avait déjà exprimé des réserves similaires plus tôt dans la journée. Selon lui, des interrogations sur l'efficacité de l'opération circulaient déjà tard dans la nuit de mardi au sein des cercles sécuritaires israéliens.

L'attaque, qui constitue la première frappe israélienne sur le territoire qatari, a visé spécifiquement une réunion des dirigeants du Hamas, notamment Khalil al-Hayya, figure clé des négociations de cessez-le-feu. Si cette opération marque une escalade majeure dans le conflit, son succès opérationnel semble désormais remis en question.