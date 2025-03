Frappes de Tsahal sur Gaza : le président turc qualifie Israël d'"État terroriste"

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a fustigé Israël mardi qualifiant l'Etat hébreu d'"État terroriste" après les frappes surprises effectuées par l'armée israélienne contre de nombreuses cibles terroristes de la bande de Gaza. "Le régime sioniste a montré une fois de plus qu'il est un État terroriste qui se nourrit du sang, de la vie et des larmes des innocents avec ses attaques brutales sur Gaza la nuit dernière", a déclaré le chef de l'Etat turc lors d'un dîner de rupture du jeûne du Ramadan, a rapporté l'AFP.

Erdogan a multiplié les attaques verbales contre Israël depuis le début de la guerre déclenchée le 7 octobre 2023 par les attaques terroristes meurtrières du Hamas et ses alliés. Les deux pays étaient alors sur le point de rétablir des liens déjà extrêmement tendus. Depuis, le président turc a ouvertement exprimé son soutien au Hamas.à de nombreuses reprises. Erdogan s'était également vanté du fait que plus de 1 000 membres du Hamas étaient soignés dans des hôpitaux turcs. Il s'était aussi insurgé contre le fait que le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis ait qualifié le Hamas d'organisation terroriste.

AP Photo/Jehad Alshrafi

Israël a bombardé des cibles terroristes de la bande de Gaza dans la nuit de lundi à mardi après que le Hamas a refusé de libérer d'autres otages et rejeté la proposition de l'envoyé américain Steve Witkoff. "Nous sommes retournés au combat avec force, sur la recommandation des responsables de la sécurité", a expliqué Benjamin Netanyahou.

"Ce n'est qu'un début. Nous continuerons à nous battre pour atteindre les objectifs de la guerre et la promesse que Gaza ne constituera plus une menace pour Israël", a-t-il poursuivi. "À partir de maintenant, les négociations ne se dérouleront que sous le feu", a-t-il assuré mardi soir. "Nous avons prolongé le cessez-le-feu pendant les semaines où nous n'avons pas reçu d'otages, nous avons envoyé des délégations à Doha, nous avons accepté la proposition de l'envoyé américain Witkoff, mais le Hamas a rejeté toutes les propositions. J'ai accepté la recommandation de Tsahal et des services de sécurité de reprendre le combat", a ajouté le Premier ministre israélien.