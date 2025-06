Frappes israéliennes en Iran : le chef de la force Qods Esmail Qaani également éliminé

Des sources iraniennes ont déclaré vendredi soir au New York Times qu'Esmail Qaani, commandant de la force Qods des Gardiens de la révolution islamique, avait été éliminé lors des frappes israéliennes en Iran. Cette information n'a pas encore reçu de confirmation officielle. Si ce rapport se confirme, Qaani rejoindrait la longue liste de hauts responsables militaires iraniens tués dans l'opération d'assassinats ciblés israélienne menée à l'aube, notamment le chef d'état-major iranien Rolam Ali Rashid et le commandant des Gardiens de la révolution Hussein Salami.

La force Qods constitue le bras opérationnel des Gardiens de la révolution pour les opérations extérieures. Elle est responsable de l'établissement et du maintien des extensions iraniennes à travers le Moyen-Orient, soutenant le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen et les milices iraniennes en Syrie et en Irak, formant ensemble un "cercle de feu" autour d'Israël.

Qaani, âgé de 62 ans, avait été nommé commandant de la force Qods en 2020 après l'élimination de son prédécesseur légendaire Qassem Soleimani lors d'une frappe aérienne américaine ordonnée par Donald Trump à l'aéroport de Bagdad. L'année dernière, le sort de Qaani était devenu mystérieux après sa disparition de la scène publique pendant plus de deux semaines. Cette absence, survenue après l'élimination d'Hassan Nasrallah par Israël, avait alimenté des rumeurs selon lesquelles il était interrogé par le régime des ayatollahs sur de possibles contacts secrets avec Israël. Téhéran avait démenti ces allégations, et Qaani était finalement réapparu à la télévision d'État iranienne le 15 octobre.