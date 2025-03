Israël sur tous les fronts : un mort au Liban, 5 à Gaza et 3 terroristes éliminés à Jénine

Une nouvelle journée de combats s'est déroulée mardi sur les différents fronts du conflit. Au Liban-Sud, un drone israélien a frappé un véhicule entre Deir al-Zahrani et Rumin, faisant un mort selon les médias libanais. Cette opération s'inscrit dans la stratégie israélienne visant à empêcher les violations de l'accord de cessez-le-feu et le transfert d'armements qui permettraient au Hezbollah de reconstituer ses forces. Parallèlement, cinq Palestiniens ont été tués dans une frappe de drone à proximité de l'axe Netzarim dans la bande de Gaza. Bien que la période officielle de trêve soit arrivée à son terme, les deux parties maintiennent une relative retenue, tandis que les médiateurs tentent d'obtenir une percée qui permettrait la poursuite du cessez-le-feu et la libération d'otages, conformément aux exigences israéliennes.

En Syrie, après la vague d'attaques la plus importante depuis plus de deux mois, une nouvelle frappe israélienne a été signalée près de l'aéroport militaire de Khalkhalah, dans la région d'As-Suwayda au sud du pays.

Au nord de la Judée-Samarie, l'opération des forces israéliennes se poursuit. Une déclaration conjointe de Tsahal, du Shin Bet et de la police a confirmé que les unités d'élite Yamam et Duvdevan ont opéré à Jénine et Qabatiya, "éliminant des militants armés et arrêtant un haut responsable de l'organisation terroriste dans la région". Les forces Yamam ont affronté des hommes armés retranchés dans un bâtiment à Jénine, et après un échange de tirs, ont "éliminé deux d'entre eux et blessé un autre". Dix militants supplémentaires ont été arrêtés, dont Liwa Jaaz, un haut responsable de l'infrastructure terroriste à Jénine. Les forces Duvdevan ont également "éliminé un militant qui avait ouvert le feu sur elles".

Selon des sources palestiniennes, une femme de 58 ans aurait également été tuée par des tirs israéliens à Jénine ce matin. Les forces israéliennes ont par ailleurs identifié et détruit deux véhicules contenant des armes destinées à des attentats.