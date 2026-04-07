Fuite sur le pilote américain : le journaliste israélien Amit Segal dans le viseur de Donald Trump

Une tempête médiatique secoue les États-Unis après la diffusion d’informations sensibles sur la sécurité liées à la guerre contre l’Iran, plaçant le journaliste israélien Amit Segal au cœur de la controverse.

L’affaire a éclaté après le crash d’un avion de chasse américain F-15 en territoire iranien. Alors que l’opération de sauvetage du pilote était annoncée, la disparition d’un second membre d’équipage, le navigateur, avait été initialement tenue secrète pour sa sécurité. La publication de cette information par les médias a été perçue comme mettant en danger l’opération et le personnel américain.

Lors d’un point de presse à la Maison Blanche lundi soir, le président Trump a exprimé son indignation et menacé de poursuivre les responsables de la fuite : « Nous trouverons le responsable. Il s'agit d'une question sensible de sécurité nationale, et la vie du co-pilote a été mise en danger. Révélez votre source ou allez en prison. »

Newsweek et le New York Post ont identifié Amit Segal comme ayant été le premier journaliste à publier l’information. Après les menaces de Trump, le journaliste israélien a d’ailleurs partagé un message sur sa chaîne Telegram, qu'il a ensuite supprimé, indiquant que l’information avait été publiée « ici en premier », renforçant les soupçons pesant contre lui aux États-Unis.

Sous la pression, Amit Segal a clarifié qu’il n’était pas la source initiale et que cette attribution était erronée. Dans un communiqué officiel, il a déclaré : « J’apprécie l’attention portée à l’information, mais je crains qu’elle ne soit injustifiée. Je n’étais pas le premier journaliste à signaler la disparition ou la blessure du pilote. The Guardian et deux chaînes israéliennes avaient publié l'information avant moi. »