Funérailles de l'ex-otage Itay Chen : des milliers de personnes lui rendent un dernier hommage

Une foule nombreuse a accompagné le sergent Itay Chen lors de ses funérailles ce dimanche. Le cortège funèbre est parti de son domicile familial à Netanya pour rejoindre le cimetière militaire de Kiryat Shaul à Tel Aviv, où s’est déroulée la cérémonie en présence de sa famille, de ses amis, de personnalités publiques et de hauts responsables militaires. Itay Chen, combattant blindé du 77e bataillon, tombé au combat lors de la bataille de Nahal Oz le 7 octobre 2023 et enlevé par le Hamas, a été rapatrié la semaine dernière en Israël pour y être inhumé après plus de deux ans de captivité.

Au début de la cérémonie, les communications de l’équipage du char lors des attaques du 7 octobre ont été diffusée. Sur cet enregistrement, on entendait : « Qu’aucun enlèvement ne se produise depuis Nahal Oz jusqu'à la bande de Gaza, telle est notre mission. » D’autres messages faisaient état d’appels à contrer une tentative d’enlèvement : « Écrasez-le, ils vont essayer de l’enlever. » Les membres de la famille portaient des T-shirts à l’effigie d’Itay, avec l’inscription « Notre Roi Lion pour toujours ».

Le président Isaac Herzog a prononcé un éloge funèbre, saluant les efforts déployés pour rapatrier les corps des soldats. « Notre cher héros d’Israël. Enfin, ce moment de ton retour est arrivé après plus de deux ans d’attente, de larmes et de souffrance », a déclaré le président. Il a rappelé que la mission n’était pas terminée et a réitéré sa demande de création d’une commission d’enquête d’État sur les événements du 7 octobre : « Seule une enquête indépendante, professionnelle et exhaustive pourra apporter des réponses aux questions que la famille Chen et l’ensemble des Israéliens se posent chaque jour depuis ce jour tragique. » Il a également souligné l’importance de l’unité et de la solidarité nationale pour la reconstruction et la guérison du pays.

La cérémonie a réuni des membres de l’équipe d'Itay Chen, dont le sergent Matan Angrest, rescapé de captivité, ainsi que les anciens chefs d’état-major comme Herzi Halevi et Gadi Eisenkot, et des figures politiques telles que Yair Lapid, Benny Gantz et l’ancien Premier ministre Ehud Olmert. Selon Tsahal, le matin du 7 octobre, l’équipage du char d'Itay Chen a affronté des dizaines de terroristes près de Nahal Oz. Le sergent Tomer Leibowitz et le capitaine Daniel Peretz sont tombés au combat, et Itay Chen a été enlevé avec Matan Angrest, libéré plus de deux ans plus tard.

Les parents d’Itay, Ruby et Hagit Chen, ont rendu hommage à leur fils. Ruby a salué « une nouvelle génération de sionisme forgée dans le feu, le sang et les sacrifices » et a promis de « ne pas oublier ceux qui ont retardé son retour ». Hagit a exprimé sa douleur : « Itai, je suis désolée que tu aies attendu si longtemps avant de rentrer. Merci pour le privilège d’avoir été tes parents pendant 19 ans, 8 mois et 5 jours. Je t’aime plus que tout au monde, repose en paix. »

Le sergent Itay Chen a également été honoré par un message enregistré par Steve Witkoff, envoyé spécial de l’ancien président américain Donald Trump : « En découvrant l’histoire d’Itai et en accompagnant sa famille dans leur douleur, j’ai réalisé qu’Itai avait contribué à guérir une blessure profonde en moi, une blessure que je croyais irrémédiablement brisée après la perte de mon fils, Andrew. Pour cela, je lui serai éternellement reconnaissant, et j’aime à penser que, quelque part au-delà de ce monde, Itai et Andrew se sont retrouvés, deux âmes magnifiques veillant sur nous. »

Tout au long de la matinée, des milliers de civils ont accompagné le cortège à travers Netanya et les principaux axes routiers jusqu’au cimetière. Itay Chen, dernier soldat enlevé à posséder la nationalité américaine, laisse derrière lui ses parents et ses deux frères. À la fin de la cérémonie, des officiers de Tsahal ont salué le courage et la détermination de l’équipage du char face à la vague de terreur qui a frappé le 7 octobre, tandis que le siège des familles des personnes enlevées rappelait que les efforts se poursuivront jusqu’au retour du dernier otage.