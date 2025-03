Funérailles de Shlomo Mansour, plus vieil otage retenu par le Hamas, tué à Gaza

Shlomo Mansour, 86 ans, du kibboutz Kissoufim, assassiné et enlevé le 7 octobre, a été inhumé dimanche, 513 jours après sa mort. Sa dépouille a été restituée la semaine dernière dans le cadre de la première phase de l'accord d'échange entre Israël et le Hamas. Mansour, qui était le plus âgé des otages en captivité, a été enlevé de l'abri anti-roquettes de sa maison et emmené par les terroristes, menotté. Il a été tué le jour même par des militants du Hamas. Les corps des otages Ohad Yahalomi, Tsachi Idan et Itzik Elgart, également assassinés en captivité, ont été rendus en même temps.

Yonatan Sindel/Flash90

"Shlomo, enlevé de la cour paisible de sa maison ce maudit samedi matin, a été assassiné par des terroristes de Gaza", a déclaré le kibboutz Kissoufim dans un communiqué. "Il était le cœur de notre communauté - le grand-père de tous. Toujours avec un large sourire, n'oubliant jamais un anniversaire et appelant pour souhaiter bonne chance. Il savait faire sentir à chacun d'entre nous qu'il était le centre du monde, avec chaleur, amour et une présence rare de véritable générosité."

Moshe, le frère de Shlomo, a partagé sa douleur lors d'une interview à la radio israélienne : "Je ne peux que souffrir de ce qui s'est passé. Shlomo était un homme aimé et précieux. Il prenait soin de tous les membres de la famille, de tout le kibboutz. Quiconque avait un problème s'adressait à lui. Il a adopté des enfants dans le kibboutz et au-delà. Il a travaillé à tous les postes possibles dans le kibboutz. Il a donné des cours de menuiserie aux enfants. Un homme de paix, qui aimait les gens. Au moins, il retournera à la terre qu'il aimait."

La décision de confirmer sa mort a été basée sur des renseignements recueillis au cours des derniers mois et validés par un comité d'experts du ministère de la Santé, en collaboration avec le ministère des Affaires religieuses et la police israélienne, selon Tsahal. Shlomo était marié à Mazal, qui était avec lui dans leur appartement lors de l'enlèvement, mais a réussi à s'échapper. Lorsque les sirènes ont retenti, Mazal est entrée dans les toilettes tandis que Shlomo s'est réfugié dans l'abri. Les terroristes ont capturé Shlomo et l'ont giflé. Mazal a demandé : "Pourquoi ? C'est un vieil homme, il n'a rien fait."