Gallant critique Netanyahou sur l'aide humanitaire à Gaza : "Une conséquence du refus de remplacer le Hamas"

L'ancien ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a vivement critiqué lundi la décision du Premier ministre Benjamin Netanyahou de reprendre l'acheminement d'aide humanitaire vers Gaza, l'attribuant à "un refus persistant du gouvernement de promouvoir une alternative au Hamas".

"Tant que le remplacement du gouvernement du Hamas ne sera pas avancé, l'aide humanitaire continuera d'arriver aux terroristes", a déclaré Gallant. Il a pointé du doigt "ceux qui mènent l'offensive contre l'aide humanitaire tout en l'approuvant simultanément" comme étant les "responsables directs" de cette situation.

L'ancien ministre a ajouté que si "les considérations nationales avaient guidé la prise de décision, et si nous avions fait progresser le plan de remplacement du Hamas, il n'y aurait pas eu de débat sur la possibilité que l'aide tombe entre ses mains, car il n'aurait plus contrôlé Gaza". Gallant a qualifié de "grave échec" le fait que le Hamas contrôle encore Gaza après 591 jours de guerre.

Flash90

Parallèlement, le ministre des Finances Betsalel Smotrich, président du parti Sionisme Religieux, a fait une déclaration concernant cette décision : "Nous fournirons un minimum de nourriture et de médicaments. Je m'engage personnellement sur ce point, même si ce n'est pas populaire auprès de ma base électorale et je suis prêt à ne pas être réélu pour atteindre la victoire."

Interrogé par la chaîne israélienne Kan sur une éventuelle démission du gouvernement si l'aide parvenait au Hamas, Smotrich a répondu : "Cela n'arrivera pas. Nous y travaillons depuis longtemps." Netanyahou a soutenu Smotrich sur son compte X : "Bravo, vous avez dit la vérité et fait preuve de leadership. Ensemble, nous vaincrons le Hamas."

"Ce que nous voyons depuis hier est une folie", a ajouté Smotrich, précisant : "Aucune aide n'ira au Hamas. Quiconque dit le contraire ment. Ce qui était n'est pas ce qui sera." Il a expliqué que "dans quelques jours, une entreprise américaine entrera pour distribuer l'aide. Lorsque nos bons amis nous demandent de nous arrêter et de fournir une aide minimale, nous acceptons pour pouvoir poursuivre. Les gens recevront une pita et une assiette de nourriture, c'est tout. Cela n'atteindra pas le Hamas et permettra à nos amis dans le monde de continuer à nous fournir un parapluie diplomatique."

Concernant l'opération "Chars de Gédéon", Smotrich a affirmé que "la méthode opérationnelle a changé : conquérir, nettoyer et rester jusqu'à la destruction du Hamas". Sur le plan d'émigration de Gaza, il a indiqué que "la population se rendra dans le sud de Gaza puis vers des pays tiers."

La décision de Netanyahou de reprendre immédiatement l'aide humanitaire à Gaza a été prise sans vote au cabinet, sous pression diplomatique des États-Unis et de l'Europe. L'aide transitera par des organisations internationales jusqu'à ce que l'entreprise américaine commence ses opérations samedi.