Gaza : 358 terroristes arrêtés à l’hôpital Shifa, l'opération toujours en cours

Le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari a dévoilé une photo d’une parie des 358 terroristes arrêtés à l’hôpital Shifa de la ville de Gaza, dont l’un Raed Saad, est le chef du département des opérations du Hamas. Il est l'un des six plus hauts responsables de la branche armée de l'organisation terroriste et est considéré par Israël comme un "trésor pour les renseignements". Cependant, une "erreur humaine", selon Tsahal, est à l'origine de l'annonce de son arrestation ainsi que de celles de plusieurs autres terroristes présents sur la photo, alors qu'ils se cachent probablement toujours dans le secteur. "Les forces de Tsahal poursuivent leurs efforts pour les arrêter et une fois l'opération terminée, l'identité de tous les terroristes sera publiée", a indiqué vendredi un communiqué conjoint de démenti de Tsahal et du Shin Bet.

La photographie de Raed Saad figurait sur des cartes distribuées aux combattants de Tsahal à Gaza, aux côtés de photographies de hauts responsables du Hamas recherchés. Dans un communiqué plus tôt dans la soirée, Hagari a déclaré : "Nous avons arrêté des terroristes de haut rang à Shifa dont les noms ne peuvent pas encore être divulgués car ils détiennent des informations capitales".

L'armée israélienne, qui a lancé une opération ciblée à l'hôpital Shifa dans la nuit de dimanche à lundi, estime qu'il y a encore une cinquantaine de terroristes dans l'enceinte, dont une vingtaine de hauts responsables. Les forces israéliennes y ont découvert des terroristes cachés à l'intérieur des conduits de climatisation, de faux murs et diverses autres cachettes. Certains, qui se cachaient au-dessus du faux plafond, ont été éliminés.

IDF Spokesperson

L'armée israélienne a déclaré qu'elle opérait dans le complexe médical tout en assurant la poursuite des activités de l’hôpital et que les patients et le personnel médical n'étaient pas obligés d'évacuer le site. L'armée israélienne s'est également engagée à fournir de la nourriture, de l'eau et d'autres aides aux civils qui se trouvent dans l'enceinte.