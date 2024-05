Plus d'un million de Palestiniens évacués de Rafah où Tsahal poursuit ses opérations | LIVE

Le conseiller américain à la sécurité nationale rencontre le prince Ben Salman en Arabie saoudite

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane et le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche Jake Sullivan se sont rencontrés dans la ville de Darhan pour discuter du vaste accord bilatéral entre les deux pays et de la guerre à Gaza. Lors de cette réunion, les deux hommes ont examiné la version actuelle du projet d'accord, qui est actuellement en phase finale. Ils ont notamment discuté des garanties de sécurité américaines et de l’assistance nucléaire civile, dans le cadre d’un accord plus large qui pourrait mener à la normalisation des relations israélo-saoudiennes.