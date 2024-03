Gaza : 90 terroristes éliminés et 300 suspects interrogés par les forces israéliennes à l’hôpital Shifa

Les forces israéliennes ont éliminé environ 90 terroristes, et plus de 300 suspects ont été interrogés dans l'enceinte de l’hôpital Shifa de la ville de Gaza, a fait savoir mercredi l’armée israélienne. Plus de 160 suspects ont été emmenés en territoire israélien pour un complément d'enquête. "Les forces de Tsahal et du Shin Bet ont éliminé des terroristes et localisé des armes, tout en évitant de blesser les civils, les patients et les équipes médicales ou d’endommager le matériel médical de l'hôpital", indique le communiqué de Tsahal.

IDF Spokesperson

Mardi, un tir de roquette détecté depuis le nord de la bande de Gaza vers la région de Sderot, dans le sud d’Israël, est tombé à l’intérieur du territoire palestinien, poursuit le communiqué. La source du tir a été ciblée par une frappe aérienne qui a détruit un tunnel terroriste du Hamas d’où était parti le tir.

Les forces israéliennes continuent par ailleurs d'opérer dans le centre de la bande de Gaza où les forces terrestres ont identifié un terroriste qui a été éliminé par un tir de sniper. À Jabaliya, une frappe aérienne israélienne a également éliminé six terroristes. D’autres terroristes ont aussi été éliminés à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

IDF Spokesperson

L’armée israélienne poursuit ses opérations visant à démanteler le Hamas dans toute la bande de Gaza, notamment dans le sud, où une offensive sur la ville de Rafah, frontalière de l’Égypte est prochainement attendue malgré l’opposition internationale. L’armée israélienne opère à nouveau depuis lundi à l’hôpital Shifa de la ville de Gaza située dans le nord du territoire palestinien, que des terroristes du Hamas ont réinvesti après le départ des forces israéliennes.