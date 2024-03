Al-Jazeera reconnaît que les informations sur des viols présumés par Tsahal à l'hôpital Shifa étaient fausses

La chaîne qatarie Al-Jazeera et plusieurs médias pro-Hamas ont reconnu lundi avoir diffusé une fausse information selon laquelle des soldats israéliens auraient violé et assassiné des Palestiniennes dans un hôpital de Gaza lors des récents affrontements. Yasser Abu Hilala, ancien directeur d'Al-Jazeera, a publié une clarification sur le réseau social X, indiquant qu'il s'agissait d'une information mensongère. "Les enquêtes du Hamas ont révélé que l'histoire du viol attribué aux soldats de Tsahal à Shifa était inventée", a-t-il écrit dans un message vu par des centaines de milliers d'internautes. "La femme interviewée a avoué l'avoir fabriquée pour 'susciter la ferveur'".

https://twitter.com/i/web/status/1771620004997276103 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Cette femme, Jamila Al-Hasi, avait accusé la semaine dernière sur Al-Jazeera les forces israéliennes d'avoir "violé et assassiné des femmes dans les environs de l'hôpital Shifa" et "forcé 65 familles à partir", des allégations démenties par l'armée israélienne. Le porte-parole de Tsahal en arabe, le lieutenant-colonel Avichay Adraee, a indiqué qu'il menait une lutte acharnée pour démentir cette "fake news". "Après avoir échoué sur tous les plans, les porte-voix du Hamas et sa propagande ont inventé un nouveau mensonge", a-t-il déclaré dans une vidéo. "Une femme a appelé en disant qu'elle appelait d'un 'hôpital'. Personne ne sait qui est cette femme, elle a juste lancé des allégations et des mensonges."

https://twitter.com/i/web/status/1771911819227021319 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Adraee a accusé "la chaîne Al-Jazeera et les porte-voix du Hamas" de tenter "en vain de faire passer le visage de Daech-Hamas pour beau après le 7 octobre et les massacres, les viols et les incendies qu'ils ont perpétrés". Selon lui, contrairement aux dires du Hamas, l'hôpital Shifa s'était "transformé en quartier général de la terreur".