Gaza: Antonio Guterres qualifie la file de camions d'aide bloqués à la frontière de "scandale moral"

"Une longue file de camions de secours bloqués du côté égyptien de la frontière avec la bande de Gaza, où les gens risquent de mourir de faim, est un scandale moral", a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors d'une visite au poste-frontière de Rafah où il est arrivé en début d'après-midi.

Le secrétaire général de l'ONU a affirmé qu’il est temps pour Israël de prendre "l' engagement ferme" de faciliter l'accès de l'aide humanitaire dans toute la bande de Gaza alors que 7000 camions attendraient à la frontière égyptienne. "Je le répète, rien ne justifie les terribles attaques du Hamas le 7 octobre, et rien ne justifie la punition collective du peuple palestinien. Israël doit accorder un accès "absolu et illimité" aux postes frontaliers avec Gaza afin de fournir une aide humanitaire."

Yossi Aloni/Flash90

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a rapidement réagi : "Guterres a imputé à Israël la responsabilité de la situation humanitaire à Gaza, sans en aucune façon condamner le Hamas, sans condamner l'UNWRA, qui coopère avec les terroristes, et sans appeler à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages israéliens". Selon lui, "sous sa direction, l'ONU est devenue un organisme antisémite et anti-israélien qui protège et renforce le terrorisme"