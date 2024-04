Gaza : sept travailleurs humanitaires tués dans une frappe israélienne, Tsahal enquête sur l'incident

Tsahal a ouvert une enquête après la mort de sept travailleurs humanitaires dans le centre de la bande de Gaza, tués dans une frappe de l'armée de l'air israélienne à Deir al-Balah, selon le Hamas. Les victimes sont des citoyens polonais, australiens et britanniques, employés par l'organisation américaine World Central Kitchen. 20 autres personnes auraient été blessées dans cette frappe ayant touché un véhicule civil à proximité d'une plage.

"Suite aux informations faisant état d'un incident concernant les employés de l'organisation WCK dans la bande de Gaza, Tsahal a ouvert une enquête approfondie menée par les plus hauts gradés, afin d'en comprendre toutes les circonstances", a fait savoir l'armée israélienne dans un communiqué.

Les victimes sont des citoyens polonais, australiens et britanniques, employés par l'organisation américaine World Central Kitchen

"Tsahal déploie de grands efforts pour permettre le passage sécurisé de l'aide humanitaire, et travaille en pleine coopération et coordination avec l'organisation WCK afin de soutenir ses efforts pour fournir de la nourriture aux résidents de la bande de Gaza", a-t-elle ajouté.

L'organisation WCK a commenté l'incident dans un message publié sur X : "Nous avons reçu des informations selon lesquelles des membres de l'équipe World Central Kitchen ont été tués dans une attaque de Tsahal alors qu'ils travaillaient pour soutenir notre livraison humanitaire de nourriture. C'est une tragédie. Les travailleurs humanitaires et les civils ne devraient jamais être pris pour cibles. Jamais".

https://twitter.com/i/web/status/1775027258249359451 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'organisation a annoncé peu après la suspension de ses activités dans la région. Selon WCK, son convoi a été bombardé à la sortie de l'entrepôt de Deir al-Balah, "malgré une coordination des mouvements avec l'armée israélienne". "Notre équipe voyageait à bord de deux véhicules blindés portant le logo de l'organisation, dans une région éloignée des zones de conflit", a-t-elle encore précisé.

La communauté internationale a exprimé son indignation après l'incident. "Notre cœur est brisé et inquiet. Les travailleurs humanitaires doivent être protégés et nous appelons Israël à enquêter rapidement sur l'incident", a déclaré la Maison Blanche. L'Australie a qualifié la mort de l'un de ses citoyens d'"inacceptable", et indiqué que l'ambassadeur israélien serait convoqué.

Le chef d'état-major de Tsahal Herzi Halevi s'est entretenu lundi soir avec le commandant du Commandement central de l'armée américaine, le général Michael Korilla, pour l'informer des premières conclusions concernant l'incident.