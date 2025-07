Gaza débarrassée du Hamas : à l'est de Rafah, la guerre est terminée, selon la milice soutenue par Israël

Articles recommandés -

Dans une tribune publiée par le Wall Street Journal, Yasser Abu Shabab, leader de la milice palestinienne indépendante soutenue par Israël, affirme avoir créé à l'est de Rafah une zone où "la guerre est déjà terminée". Depuis sept semaines, cette enclave de plusieurs kilomètres carrés serait devenue "le seul secteur de Gaza dirigé par un gouvernement palestinien non affilié au Hamas depuis 2007".

Un sanctuaire au cœur de la guerre

"Alors que la majeure partie de Gaza continue de souffrir de la guerre en cours entre le Hamas et Israël, la situation est bien différente pour les milliers de personnes vivant à l'est de Rafah", écrit Abu Shabab dans sa lettre ouverte. Le chef des "Forces populaires" présente son organisation comme "un groupe palestinien indépendant" à vocation "pragmatique" plutôt qu'idéologique.

Selon ses déclarations, les patrouilles armées de sa milice ont réussi à "tenir le Hamas et les autres groupes militants à distance", créant une zone où les habitants ont accès "à un abri, à de la nourriture, à de l'eau et à des fournitures médicales de base, sans craindre que le Hamas ne vole de l'aide".

Cette situation a des conséquences concrètes sur la vie quotidienne : "Plus de victimes des bombardements, plus de files d'attente d'aide humanitaire chaotiques, plus d'ordres d'évacuation, et plus aucune crainte de maisons piégées ou d'enfants utilisés comme boucliers humains par le Hamas", souligne-t-il.

Une opposition née du drame personnel

Abu Shabab explique son engagement contre le Hamas par des tragédies familiales. Son frère Fathi et son cousin Ibrahim auraient été tués par le mouvement terroriste alors qu'ils tentaient d'obtenir de l'aide humanitaire pour leur famille. "Lorsque 52 civils dont nous avions la charge ont été assassinés chez eux, j'ai compris que le silence n'était plus une option", témoigne-t-il.

Cette expérience personnelle l'amène à affirmer à propos de l'opinion gazaouie : "La grande majorité des Gazaouis rejettent le Hamas. Ils ne veulent pas qu'il reste au pouvoir après la fin de la guerre. Mais même s'ils détestent le Hamas, ils le craignent toujours."

Un modèle à étendre

Le chef de milice présente sa zone d'influence comme un prototype reproductible. "Cela pourrait devenir un modèle, la nouvelle norme", affirme-t-il, revendiquant avoir reçu "des demandes de nombreuses familles souhaitant s'installer à l'est de Rafah". Ses ambitions sont plus larges : "Avec le soutien nécessaire, nous sommes prêts à prendre en charge le reste de Rafah. D'ici quelques mois, plus de 600 000 personnes, soit environ un tiers de la population de Gaza, pourraient vivre hors du cercle de la guerre."

Yasser Abu Shabab détaille les moyens nécessaires pour étendre son modèle : un soutien financier pour empêcher le retour du Hamas, une aide humanitaire pour répondre aux besoins immédiats et des couloirs de sécurité pour permettre la circulation des populations

Il envisage même une issue finale au conflit : permettre au Hamas de "négocier avec Israël la libération des otages en échange d'un passage sûr hors de Gaza. Qu'ils aillent au Qatar, en Turquie, ou partout où leurs alliés les accepteront. Nous ne les voulons pas parmi nous."

La tribune se conclut par un appel direct aux pays occidentaux et arabes pour qu'ils "reconnaissent et soutiennent officiellement un gouvernement palestinien indépendant" sous sa direction. Abu Shabab revendique représenter "la grande majorité des Palestiniens de Gaza" et présente sa vision comme une alternative aux "idéologies de violence et de terreur".