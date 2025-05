Gaza : démarrage controversé de la nouvelle distribution d'aide humanitaire

Le premier des quatre centres de distribution alimentaire de Gaza a ouvert ses portes lundi matin, marquant le lancement d'un système inédit de distribution d'aide humanitaire dans le territoire palestinien. Géré par la société américaine GHF, ce centre pilote situé dans la zone de Tel al-Sultan à Rafah, près de l'axe Morag, inaugure un dispositif complexe destiné à contourner le Hamas.

Le modèle développé repose sur des enceintes sécurisées, protégées à distance par Tsahal et isolées par des remblais de terre. Chaque centre comprend un corridor logistique pour l'acheminement des camions, une zone de déchargement et un espace où les employés du contractant américain distribuent directement les colis alimentaires à la population palestinienne. Des entrées et sorties spécialement conçues anticipent la formation de files d'attente monumentales.

Eyad BABA / AFP

Selon l'armée israélienne, chaque colis contient suffisamment de nourriture pour cinq personnes pendant cinq jours, et chaque centre peut alimenter environ 300 000 personnes. Trois centres supplémentaires doivent ouvrir progressivement : un au sud de l'axe de Netzarim et deux autres dans la région de Rafah. Quatre centres additionnels sont prévus à l'avenir.

Cette architecture géographique pose cependant des défis logistiques majeurs. Les autorités sécuritaires israéliennes étudient la possibilité d'autoriser les habitants du nord de Gaza et de la ville de Gaza à se rendre au centre de Netzarim, ou de maintenir temporairement l'acheminement par camions en attendant une solution alternative.

La répartition démographique actuelle selon les services de sécurité fait état d'un million de personnes dans le nord de la bande et la ville de Gaza, 350 000 dans les camps du centre et 700 000 à Mawasi, près de Khan Younès, dans le sud.

Le lancement du système a été immédiatement terni par la démission surprise de Jake Wood, directeur général de GHF, qui a justifié sa décision en affirmant qu'il était "impossible de mettre en œuvre ce plan tout en respectant pleinement les principes humanitaires".

GHF, fondation basée en Suisse créée avec le soutien d'Israël et des États-Unis, avait pour mission de gérer ce mécanisme inédit visant à empêcher que l'aide n'atteigne le Hamas. Wood a estimé que l'exigence de "conformité humanitaire" compromettait l'accès de nombreux habitants à l'aide, rejoignant ainsi les critiques d'organisations internationales qui jugent ce système inadapté aux besoins humanitaires réels de la population gazaouie.