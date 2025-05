Gaza : "Des années de combats" pour libérer tous les otages, selon un ex-agent du Shin Bet

Un ancien coordinateur de terrain du Shin Bet a averti mardi que la libération des 58 otages encore détenus à Gaza pourrait prendre des années, en raison du vaste réseau de tunnels du Hamas qu'il compare à "une ville souterraine". "Nous devons nous réjouir du retour d'Edan Alexander. Il est rentré chez lui et c'est important", a déclaré Segev à la radio Kan Moreshet. "Mais le chemin pour récupérer les 58 otages toujours détenus à Gaza reste long."

L'ancien responsable a souligné que chaque libération est significative, tout en mettant en garde contre l'idée qu'une pression militaire suffirait à résoudre la crise. "Pour localiser les otages, nous devons comprendre l'infrastructure des tunnels à Gaza. Ce n'est pas une question de jours, mais d'années. Il existe une 'ville entière' sous terre dans ces tunnels, ce qui rend toute action militaire très difficile."

Segev a détaillé la complexité du réseau souterrain du Hamas, expliquant comment il s'intègre aux infrastructures civiles, notamment les serres et les toits, dissimulant efficacement les activités souterraines et rendant les reconnaissances conventionnelles pratiquement inutiles. Interrogé sur l'efficacité d'un engagement militaire plus profond, Segev a été catégorique : "L'occupation de la bande de Gaza et l'utilisation de chars ne constituent pas la solution. Cela ne mènera pas au retour de tous les otages. Nous sommes dans cette situation depuis plus d'un an maintenant et nous n'avons pas réussi à atteindre nos objectifs."

Pendant que les opérations militaires se poursuivent à Gaza, les autorités israéliennes se heurtent toujours au défi majeur de localiser et libérer les otages restants, sans garantie de succès malgré les moyens déployés.