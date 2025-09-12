Gaza : des centaines de soldats de Tsahal infestés par des punaises de lit

Articles recommandés -

Depuis plusieurs semaines, des centaines de combattants de Tsahal déployés dans la bande de Gaza se plaignent de graves démangeaisons et de lésions cutanées dues à une invasion de punaises de lit. Le phénomène, signalé dans différentes zones de la bande, touche notamment les brigades Golani, Kfir et plusieurs unités de réserve installées dans des avant-postes temporaires.

« Impossible de dormir à cause des fortes démangeaisons », décrit un soldat dans un témoignage relayé par Ynet. Les militaires affirment que ces insectes prolifèrent dans les bâtiments détruits où ils sont contraints de vivre, au milieu de déchets, d’urine et d’excréments. Plusieurs combattants confient être contraints de dormir à même le sol sur des matelas infestés, sans accès à des douches, uniquement à des lingettes. « Les punaises se multiplient dans nos uniformes et sacs de couchage », déplore un officier de réserve.

Certains soldats rapportent également avoir caché l’ampleur des morsures à leurs familles. « On leur avait promis une présence temporaire de quelques semaines pour faire pression en faveur d’un accord sur les otages. Mais depuis mai, ils y vivent en permanence, dans des conditions déplorables », témoigne, toujours auprès de Ynet, le père d’un soldat du bataillon Nachshon.

Les militaires dénoncent un contraste frappant avec d’autres avant-postes de la bande de Gaza, plus modernes, équipés de tentes climatisées, de conteneurs protégés, de cuisines et de douches chimiques. « Ils sont jaloux de ceux qui servent sur l’axe de Philadelphie, mieux équipés », souligne un proche.

Face aux critiques, l’armée reconnaît des difficultés mais nuance : « L’allégation concernant la propagation de punaises de lit dans la caserne n’est pas connue. Elle sera réexaminée avec les différentes unités », a déclaré le porte-parole de Tsahal. Selon lui, des exterminateurs ont déjà inspecté plusieurs sites sans trouver de traces d’infestation, tout en appliquant des traitements préventifs.

Un officier du commandement Sud ajoute que ces conditions sont « légitimes en période d’opérations offensives » mais admet qu’elles ne devraient pas durer aussi longtemps. En attendant un éventuel retrait, l’armée distribue des climatiseurs portables, des ventilateurs et du matériel d’hygiène afin d’améliorer le quotidien des soldats.