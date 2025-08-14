Gaza : des chauffeurs de camions d'aide sont des terroristes du Hamas et du Jihad islamique (Galei Tsahal)

Articles recommandés -

Alors que l’entrée de l’aide humanitaire vers la bande de Gaza s’intensifie, plusieurs incidents récents révèlent que certains chauffeurs de camions pourraient être liés à des organisations terroristes, selon une information diffusée à la radio de l'armé israélienne, Galei Tsahal.

D’après les informations, plusieurs conducteurs ont été arrêtés par Tsahal et le Shin Bet, et sont actuellement interrogés. Dans certains cas, les enquêteurs soupçonnent même une implication dans l’enlèvement d’otages israéliens.

Un chauffeur a ainsi été interpellé près du terminal de Kerem Shalom après que les forces de sécurité ont découvert que son fils avait participé à l’enlèvement d’Israéliens le 7 octobre. Un autre a été arrêté dans une zone où il n’était pas autorisé à circuler, affirmant s’être "perdu". L’enquête a montré qu’il était membre du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) et qu’il avait déjà été libéré dans le cadre d’un échange d’otages au cours du conflit actuel. Un troisième conducteur a été identifié comme appartenant au Hamas.

Selon une source sécuritaire, d’autres chauffeurs sont également soupçonnés d’appartenir au Hamas ou au Jihad islamique palestinien, bien que tous n’aient pas encore été arrêtés ou interrogés.

Les autorités israéliennes assurent que chaque conducteur de camion humanitaire est soumis à une procédure de vérification et que leur entrée en Israël est validée par le Shin Bet. Toutefois, elles reconnaissent la crainte que certains exploitent cet accès au territoire israélien ou leur proximité avec les forces de Tsahal pour commettre des attaques.

Le Shin Bet, qui ne commente pas les cas spécifiques, a précisé que toute personne trouvée affiliée à une organisation terroriste peut être arrêtée immédiatement. De son côté, un porte-parole de l’armée a confirmé que "des chauffeurs ont récemment été arrêtés après avoir été identifiés comme membres de groupes terroristes, et cela continuera chaque fois que des informations de renseignement pertinentes seront obtenues.