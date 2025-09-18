Gaza-ville : des clans armés profitent de l’offensive israélienne pour défier le Hamas

Articles recommandés -

Alors que l’armée israélienne intensifie son offensive terrestre dans la bande de Gaza, des clans armés locaux commencent à affirmer leur autorité et, dans certains cas, à défier ouvertement le régime du Hamas, ont indiqué mercredi des sources du commandement sud.

Selon des responsables militaires, plusieurs de ces clans ont déployé des centaines d’hommes armés aux points de passage stratégiques, empêchant les forces de sécurité du Hamas de reprendre le contrôle. Parmi les forces mobilisées figure l’« Unité Flèche », une escouade interne du Hamas chargée de traquer et d’exécuter les personnes soupçonnées de collaborer avec Israël.

D’après les évaluations sécuritaires, ces groupes locaux perçoivent la détermination d’Israël à démanteler la Brigade de Gaza, dirigée par Izz al-Din al-Haddad, comme une opportunité de renforcer leur pouvoir. Le déplacement massif de civils vers le sud, considéré comme une vulnérabilité pour le Hamas, a contribué à fragiliser l’organisation.

Des affrontements directs ont déjà éclaté entre membres de clans et combattants du Hamas dans plusieurs secteurs. « Par endroits, de véritables combats ont opposé ces groupes armés au Hamas », a confirmé un responsable sécuritaire.

Accords tacites avec Israël

Certains clans, notamment le groupe Abou Shabab, auraient passé des accords informels avec l’armée israélienne et le Shin Bet. Selon ces arrangements, leurs membres ont pu rester sur place à Gaza, bénéficier d’une zone de sécurité coordonnée avec Israël et d’un couloir protégé pour l’acheminement de l’aide humanitaire.

Actif entre Rafah et Khan Younis, le clan Abou Shabab aurait tué plusieurs combattants du Hamas lors de récents affrontements. D’autres, comme le clan Tarabin, opèrent principalement dans le sud de la bande de Gaza. Les échanges de tirs se poursuivraient depuis plusieurs semaines.

D’autres groupes, tels que les Shawish, les Baraka et les Abu Tir, n’ont pas encore affiché de position claire. Certains proposent toutefois un refuge aux civils refusant de se déplacer vers les zones humanitaires, en échange d’un serment de loyauté.

Les autorités israéliennes reconnaissent qu’une telle coopération avec des milices locales comporte des risques. Le clan Abou Shabab, en particulier, suscite des débats internes au sein de l’appareil sécuritaire. Mais pour certains responsables, l’émergence de ces dynamiques claniques pourrait marquer un tournant, en contribuant à réduire l’emprise du Hamas sur la bande de Gaza.