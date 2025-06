Gaza : des hommes armés tirent sur des civils cherchant de l'aide humanitaire

L'armée israélienne a diffusé dimanche des images de drone montrant des individus armés et masqués attaquant des civils palestiniens tentant de récupérer de l'aide humanitaire dans le sud de Khan Younès. Selon Tsahal, la vidéo capturée dans la journée montre des hommes jetant des pierres et tirant à l'arme à feu sur leurs compatriotes palestiniens qui tentaient de récupérer des colis d'aide pillés. "Le Hamas est une organisation terroriste brutale et meurtrière qui affame les résidents de Gaza", a déclaré l'armée dans un communiqué officiel.

"Le Hamas fait tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher la distribution réussie de nourriture à Gaza", a ajouté Tsahal, qui a démenti les accusations selon lesquelles ses forces auraient tiré sur des civils près d'un site de distribution d'aide humanitaire. Le porte-parole de l'armée, le général de brigade Effie Defrin, s'est exprimé depuis Rafah pour souligner les efforts humanitaires en cours : "Jusqu'à présent, nous avons ouvert quatre centres de distribution, et nous avons l'intention d'en ouvrir davantage."

Selon le responsable militaire, Tsahal a déjà livré plus de 16 000 colis alimentaires directement aux résidents de Gaza, en plus de faciliter l'entrée de plus de 1 000 camions d'aide humanitaire dans l'enclave. L'armée israélienne a souligné sa coopération avec la Fondation humanitaire de Gaza et les groupes d'aide internationaux pour s'assurer que l'assistance parvienne aux résidents de Gaza et non au Hamas. Ces incidents illustrent les difficultés de distribution de l'aide dans un territoire en guerre.