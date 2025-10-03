Gaza : des manifestants d'extrême gauche tentent de bloquer un point de passage militaire

Des manifestants se réclamant du mouvement "contre la terreur sioniste" ont tenté vendredi matin de bloquer le passage de Morag, l'un des points d'accès à la bande de Gaza. L'action visait à empêcher les rotations de troupes et l'acheminement des convois logistiques vers les unités déployées dans le territoire palestinien.

Des réservistes de la division de Gaza et des unités opérant à Khan Younès sont intervenus pour tenter de désamorcer la situation et permettre la relève des équipes comme prévu. Ces soldats, qui achèvent plusieurs jours d'opérations intenses dans le centre de la bande de Gaza, attendaient notamment des approvisionnements critiques et la rotation de certains combattants qui ont passé Yom Kippour en zone de combat.

"Nous venons de passer plusieurs jours d'activités au cœur de la bande de Gaza avec des accrochages, nous attendons des approvisionnements essentiels et la relève d'une partie des combattants qui ont passé Yom Kippour à Gaza", a témoigné le réserviste Y. auprès de i24NEWS. "C'est surréaliste de découvrir que ceux qui nuisent à notre combat sont des activistes d'extrême gauche. Qu'ils viennent faire leur service de réserve et ils découvriront qui est le véritable ennemi", a-t-il ajouté avec amertume.

Cette action de blocage intervient dans un contexte de tensions croissantes en Israël autour de la conduite de la guerre à Gaza et des divisions au sein de la société israélienne.

Par ailleurs, des sources locales à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, ont fait état de violents affrontements dans le quartier d'Al-Majaida. Selon ces témoignages, l'unité "Sahem" du Hamas a attaqué les domiciles de la famille Al-Majaida en utilisant des armes lourdes et des tirs de mitrailleuses. Les rapports font état de plusieurs morts parmi les membres de cette famille, illustrant les tensions internes qui persistent également du côté palestinien.