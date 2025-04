Gaza : des médias arabes évoquent un accord préliminaire sur une libération d'otages en mai

Malgré les démentis officiels israéliens concernant une percée dans les négociations tenues au Caire pour un cessez-le-feu à Gaza, plusieurs indicateurs suggèrent une avancée significative dans les pourparlers. Selon des sources d'Al Arabiya/Al Hadath, un accord préliminaire aurait été conclu pour la libération de plusieurs otages détenus à Gaza au cours du mois de mai, parmi lesquels figurerait un citoyen américain. Ces sources confirment également la poursuite des réunions entre responsables égyptiens, représentants du Hamas et Israéliens dans les jours à venir.

Un membre de la délégation israélienne participant aux négociations a indiqué que "les choses avancent positivement". Des sources israéliennes ont évoqué un "échange de messages positifs" qui attendent désormais une décision au niveau politique en Israël.

"L'accord proposé sera global et n'est pas loin d'être conclu", ont précisé ces sources, ajoutant que "ces échanges se déroulent pendant que la partie américaine déploie d'importants efforts pour faire pression sur le Hamas, directement et via les médiateurs".

Parallèlement, il a été convenu d'établir trois corridors sécurisés pour l'acheminement de l'aide humanitaire vers Gaza sous la supervision des médiateurs.

Lundi, deux responsables sécuritaires égyptiens avaient révélé que les négociations au Caire connaissaient "des progrès significatifs", bien qu'un responsable israélien ait démenti toute percée selon le site Axios. Ces développements interviennent après que le Hamas a rejeté, le 17 avril, une proposition israélienne incluant une trêve de 45 jours en échange de la libération de 10 otages israéliens vivants. Le mouvement palestinien exige un accord global prévoyant l'arrêt de la guerre et le retrait israélien de Gaza, tandis qu'Israël insiste sur la libération de tous les otages et le désarmement du Hamas.