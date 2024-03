Gaza: des Palestiniens armés de différentes factions surveillent les convois d'aide à Gaza

Des hommes armés et masqués issus de divers clans et factions ont commencé à assurer la sécurité des convois d'aide à Gaza, alors que le Hamas tente de maintenir son influence dans le territoire, selon des responsables palestiniens et des sources au sein du groupe terroriste.

Des images vidéo obtenues par l'agence Reuters montrent un convoi de camions entrant dans la ville de Gaza avec de l'aide étrangère, surveillé par plusieurs hommes armés de fusils d'assaut AK-47 et d'autres brandissant des bâtons.

Certains de ces hommes ont fait allégeance au Hamas, mais d'autres à l'Autorité palestinienne et au Fatah, grand rival du Hamas, preuve que l'autorité palestinienne commence à s'impliquer à Gaza, avec en arrière-plan, uen coopération croissante avec Israël.

Officiellement, le plan d'Israël visant à trouver des clans pour collaborer à ses projets pilotes de recherche d'une alternative au Hamas n'a pas abouti, et aucune de ses factions n'a admis un quelconque lien avec l'Etat hébreu.