Gaza : Israël diffuse des vidéos révélant la brutalité du Hamas envers sa propre population

Le coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires, le général Ghassan Alian, a publié lundi sur X une série de documents troublants circulant sur les réseaux sociaux gazaouis, montrant des terroristes du Hamas brutalisant, torturant et tirant sur des habitants de la bande de Gaza.

Des images de torture et d'humiliation

Les vidéos diffusées révèlent des scènes particulièrement choquantes : des Gazaouis dépouillés de leurs vêtements, battus et giflés par des membres de l'organisation terroriste, criant à l'aide face aux violences subies. Ces documents témoignent de la terreur exercée par le Hamas sur sa propre population civile.

"Le Hamas incarne l'essence même du mal", a déclaré le général Alian. "Ces documents dramatiques illustrent comment l'organisation terroriste opprime la population, maltraite les civils et utilise une violence débridée contre les habitants pour préserver son règne sanglant et consolider son pouvoir."

Un système de répression documenté

Cette révélation s'inscrit dans la continuité d'informations déjà connues sur les méthodes du Hamas. Il y a quelques mois, Tsahal avait publié des preuves d'abus graves commis par l'organisation terroriste contre les civils gazaouis, découvertes lors des opérations terrestres dans la bande de Gaza.

https://x.com/i/web/status/1959881914476638640

Les matériaux retrouvés par les forces israéliennes et le Shin Bet exposent "la méthode du Hamas pour interroger les civils de manière cruelle, portant atteinte aux droits de l'homme et réprimant systématiquement les habitants suspectés d'opposition au régime".

Propagande de la terreur

Selon i24NEWS, le Hamas a également un canal Telegram nommé "Imsak Amil" ("Attrape le collaborateur") suivi par 44 000 abonnés, qui diffuse 24h/24 des mises à jour sur les exécutions et fait du "name and shame" contre les habitants qui prennent de la nourriture de manière autonome.

Ce canal publie de nombreuses photos de prétendus "voleurs" - des Gazaouis recevant de l'aide - avec des avertissements avant exécution. Dans certains cas, on voit des tirs dans les jambes, et parfois même des images d'exécutions suite à la prise de nourriture auprès d'organisations d'aide internationale.

Ces révélations soulignent la double tragédie vécue par la population gazaouie : victime à la fois du conflit et de la répression de ses propres dirigeants.