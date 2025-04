Gaza : deux soldats israéliens tués lors d'affrontements à Shuja'iyya

Deux soldats israéliens ont perdu la vie vendredi lors d'opérations militaires dans le quartier de Shuja'iyya, dans le nord de la bande de Gaza. Il s'agit du sergent Neta Yitzhak Cahana, 19 ans, membre d'une unité d'infiltration de la police aux frontières, et du capitaine Ido Woloch, 21 ans, officier de chars de la 46e brigade blindée. Selon les informations communiquées samedi soir par l'armée israélienne, le sergent Cahana est tombé lors d'un affrontement direct avec un groupe de terroristes palestiniens alors qu'il participait à une embuscade avec son unité, dissimulée dans un bâtiment. Environ une heure plus tard et dans le même secteur, le capitaine Woloch a été tué lorsque des terroristes ont tiré une roquette antichar sur son véhicule.

Au cours de ces incidents, trois autres soldats ont été blessés, portant à sept le nombre total de blessés lors des opérations de vendredi, incluant quatre militaires touchés à Rafah plus tôt dans la journée. "Il était vraiment comme un frère. Des amis comme lui, il n'en existe pas. Il faisait tout avec toi, ne te laissait jamais seul et pensait toujours aux autres", a témoigné un camarade d'unité de Cahana. "C'était le type le plus courageux du pays, un combattant qui cherchait le contact, qui n'avait jamais peur."

Un responsable militaire a indiqué que l'intensification des opérations visait à "accroître la pression sur le Hamas pour qu'il accepte de libérer les otages. Plus le Hamas refusera, plus nous intensifierons la pression. Le 'modèle Rafah' sera appliqué à d'autres zones." "Cela comprendra davantage de frappes, plus de forces et plus de territoire que nous saisirons. Les prochaines étapes incluent également une expansion significative des forces de réserve mobilisées", a ajouté la source militaire.

La veille, l'armée avait annoncé la mort du sergent-major de réserve Assaf Kafri, 26 ans, chauffeur de char tué jeudi à Beit Hanoun, également dans le nord de l'enclave palestinienne.