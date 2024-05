Gaza: Environ 300 000 habitants de Rafah ont quitté la zone à la demande de Tsahal

Les forces de Tsahal ont commencé aujourd'hui (samedi) à évacuer un grand nombre de résidents de la ville de Jabaliya dans le nord de la bande de Gaza et de divers quartiers de Rafah dans le sud. Jusqu'à présent, environ 300 000 Gazaouis ont quitté la zone de Rafah vers une "zone humanitaire" désignée dans les secteurs d'al-Mawasi et de Khan Younès. Ce samedi matin, Tsahal a élargi le nombre de zones dans l'est de Rafah qui doivent être évacuées.

Les demandes d'évacuation ont été effectuées via la distribution de tracts, de messages SMS, des appels téléphoniques et des diffusions en arabe. Un porte-parole de Tsahal a affirmé que la procédure a été effectuée dans le but d'éloigner les Gazaouis d'une future zone de combat, conformément au droit international. Selon les estimations de l'armée israélienne, un nombre important de membres du Hamas se sont déplacés vers le nord avec la population civile, alors que quatre bataillons du Hamas sont restés à Rafah.