Gaza est au bord de l'effondrement humanitaire, alerte la Croix-Rouge

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a lancé un avertissement alarmant sur la situation à Gaza, qualifiant le contexte humanitaire de critique et "au bord de l'effondrement total". Dans un communiqué sans équivoque, l'organisation internationale pointe du doigt la combinaison dévastatrice de "six semaines de combats intenses et deux mois de blocage complet de l'aide". "Sans reprise immédiate des livraisons d'aide, le Comité international de la Croix-Rouge n'aura plus accès à la nourriture, aux médicaments et aux fournitures vitales nécessaires au maintien de nombreux programmes d'assistance dans la bande de Gaza", alerte l'organisation.

Pascal Hundt, directeur adjoint des opérations du CICR, a souligné l'urgence de la situation : "Les civils à Gaza font face quotidiennement aux dangers des combats, aux conséquences graves des déplacements et aux effets du blocage de l'aide humanitaire urgente. Cette situation est inacceptable et ne peut pas être autorisée à se détériorer davantage." L'organisation place clairement la responsabilité sur Israël : "Il incombe à Israël d'agir de toutes les manières possibles pour garantir que la population civile sous son contrôle reçoive les conditions de base dont elle a besoin." Le CICR avertit que sans changement, des programmes essentiels comme les "cuisines communautaires", qui fournissent parfois l'unique repas quotidien aux habitants, ne pourront fonctionner que "quelques semaines supplémentaires".

La Croix-Rouge dénonce également les attaques répétées contre les personnels médicaux, rappelant notamment le "meurtre brutal de 15 personnels de protection civile et humanitaires, dont huit paramédics du Croissant-Rouge palestinien" le 23 mars dernier.

Cette crise humanitaire est également au cœur de tensions au sein du gouvernement israélien, où ministres et responsables militaires s'opposent sur la gestion de l'aide à Gaza.