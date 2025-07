"Gaza est en proie à la famine et à la destruction, la perspective d’un État palestinien est menacée", affirme Jean-Noël Barrot

Articles recommandés -

Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean‑Noël Barrot, a annoncé que ce lundi à New York, la France et l’Arabie saoudite co-présideront une réunion de l’ONU destinée à relancer la solution à deux États. "Alors que Gaza est en proie à la famine et à la destruction, alors que la perspective d’un État palestinien est plus menacée que jamais, la France et l’Arabie saoudite réuniront la communauté internationale ce lundi à l’ONU pour sauver la solution à deux États", a -t-il écrit sur X. Le terme de "famine" suscite néanmoins de vives critiques, jugé hors de propos face à la réalité du terrain.

https://x.com/i/web/status/1948291884910280969 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Gaza : crise humanitaire, mais pas de famine déclarée

Il ne fait aucun doute que Gaza traverse une crise grave : combats intenses, destruction des infrastructures et situation humanitaire et médicale précaire. Mais "famine" est un mot lourd, qui désigne officiellement une situation avec morts massives par inanition, ce que ne reconnaît pas l’ONU pour l’instant.

Barrot et Libération : des alarmes exagérées ?

Jean‑Noël Barrot accuse Israël de transformer Gaza en "un lieu de mort" en raison du blocus, qualifiant la situation de "famine". Le journal Libération reprend à son tour cette formulation choc dénuée de fondement dans son édition de jeudi, alors qu'aucune mort de masse par famine n’a été établie.

Pour l’État hébreu, ce langage alimente une vision biaisée : Israël maintient un corridor humanitaire et facilite la distribution d’aide quand elle n’est pas entravée par les groupes terroristes locaux ou des contraintes logistiques principalement imposées par l'ONU qui refuse de collaborer avec la Gaza Humanitarian Foundation (GHF) chargée de distribuer l'aide humanitaire.

https://x.com/i/web/status/1948055431768609035 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Une diplomatie offensive… mais prudente

Barrot affirme que la perspective d’un État palestinien est "plus menacée que jamais" et annonce une conférence à l’ONU les 28 et 29 juillet. L’initiative vise notamment à valoriser la reconnaissance politique d’un État palestinien, tout en exigeant la réforme de l’Autorité palestinienne, le désarmement du Hamas et une normalisation progressive avec Israël.

Pour Israël, la priorité demeure la sécurité : le Hamas n’a pas été neutralisé, les infrastructures sont souvent prises en otage et la reprise de normes politiques justifierait un contrepoids visant à prévenir toute exploitation politique des crises humanitaires.

Le terme "famine" galvaudé

En qualifiant stérilement Gaza de "zone de famine", Barrot fait peser sur Israël un fardeau moral et juridico-politique. Israël y répond en rappelant son droit à la légitime défense contre le Hamas, et en soulignant qu’il maintient des passages humanitaires tout en accusant le Hamas et l’ONU de refuser la coordination nécessaire. Des centaines de camions d'aide qu'Israël a fait entrer dans la bande de Gaza attendent toujours de manière inexplicable d'être collectés pour que leurs contenus soient distribués aux Gazaouis.

Sous prétexte d’alerter, Barrot et Libération reprennent sans preuves le narratif du Hamas accusant Israël d'affamer délibérément les Gazaouis, alors que des centaines de camions entrent chaque jour dans la bande de Gaza et que les terroristes font ripaille dans les tunnels, comme l'a prouvé mercredi Tsahal en diffusant des images inédites.