Gaza : Israël approuve une nouvelle doctrine de "présence permanente" dans les zones d'opérations

Le cabinet de sécurité israélien a approuvé un changement radical de stratégie militaire à Gaza, après un an et demi de conflit. L'opération baptisée "Chariots de Gédéon" prévoit désormais l'occupation et le maintien des forces israéliennes dans les zones conquises, abandonnant la tactique des raids temporaires. "Nous passons d'un système de raids à la conquête de territoires avec maintien de présence", a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahou lors de la réunion du cabinet. Cette nouvelle approche répond aux critiques concernant les opérations précédentes, où des soldats israéliens perdaient la vie pour reprendre des zones déjà "nettoyées" puis abandonnées, permettant au Hamas de s'y réinstaller.

Le ministre des Finances Bezalel Smotrich a affirmé qu'Israël "ne se retirera pas des territoires conquis, même en échange d'otages", une position qui a provoqué la colère des familles des 59 otages encore détenus. Ces dernières maintiennent que "la pression militaire conduit à la mort d'otages, tandis que les accords permettent leur libération". Le porte-parole de Tsahal, le général de brigade Effi Dafrin, a cependant précisé que l'objectif de l'opération était "d'accroître la pression sur le Hamas pour l'amener à négocier la libération des otages". Il a assuré que les otages "sont toujours notre priorité" et que les deux missions - "démanteler le Hamas et récupérer les otages" - sont "intrinsèquement liées".

L'opération ne devrait pas débuter immédiatement, notamment en raison de la visite prochaine du président américain Donald Trump en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis. Elle nécessitera également la mobilisation de dizaines de milliers de réservistes, ce qui soulève des questions sur l'équité du fardeau militaire alors que le gouvernement cherche simultanément à exempter de service les ultra-orthodoxes.

Le plan prévoit également un nouveau mécanisme de distribution de l'aide humanitaire sous supervision internationale pour empêcher le Hamas de contrôler les ressources, ainsi que l'évacuation des civils palestiniens vers le sud de la bande de Gaza.