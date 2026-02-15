Gaza : Israël autorise l’entrée de centaines de camions de confiseries à l’approche du Ramadan

À l’approche du Ramadan, Israël a autorisé l’entrée dans la bande de Gaza de centaines de camions transportant des bonbons, des sodas et des boissons énergisantes, selon des sources commerciales citées ce dimanche par Walla. La décision a été prise par le Coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT).

Cette mesure intervient quatre mois après l’instauration du cessez-le-feu à Gaza. Environ 700 camions d’aide humanitaire, contenant nourriture, matériel d’abri et équipements médicaux, continuent de pénétrer quotidiennement dans l’enclave. Le COGAT avait déjà indiqué que le flux quotidien se situait entre 600 et 800 camions depuis la signature du cessez-le-feu.

Selon Walla, cette ouverture à l’importation de confiseries et de boissons énergisantes répond à des demandes de responsables américains et s’inscrit dans le cadre des festivités du Ramadan. Parmi les produits les plus recherchés figurent les boissons énergisantes XL et Red Bull, ainsi que les chocolats Ferrero Rocher et Kinder Bueno.

La demande aurait conduit à une hausse des prix et à la liquidation rapide des stocks, certains commerçants achetant même des produits proches de leur date de péremption.

Depuis la levée de l’interdiction d’importer des confiseries, il y a environ deux semaines, une grande partie des produits entre à Gaza via des négociants israéliens, alors qu’auparavant seuls les fournisseurs turcs étaient autorisés. Une fois les marchandises arrivées, elles sont redistribuées à des commerçants agréés qui assurent la vente locale.

Le mécanisme de distribution repose sur un système strict de « fournisseurs agréés » et de contrôle douanier. Chaque camion est soumis à une inspection et à des frais de supervision estimés à 10 000 shekels, auxquels s’ajoute une commission de courtage d’environ 5 % de la valeur de l’envoi. Parmi les entreprises autorisées figurent Victory, Carrefour, Mehadrin et le groupe Newman.

Le COGAT insiste sur le fait que toutes les livraisons sont encadrées par des mécanismes de contrôle visant à empêcher l’infiltration de terroristes et que l’acheminement de l’aide suit les directives du pouvoir politique. Selon les rapports, la poursuite de ces flux pourrait être ajustée en fonction du respect du cessez-le-feu par le Hamas, ceci alors que les violations de celui-ci sont quotidiennes.