Gaza : Israël crée une administration pour la "relocalisation volontaire" des Gazaouis

Le cabinet de sécurité israélien a approuvé samedi soir la proposition du ministre de la Défense Israel Katz visant à établir une administration dédiée à la relocalisation volontaire des habitants de Gaza qui souhaitent s'installer dans un pays tiers, conformément aux dispositions du droit israélien et international, et en accord avec le plan pour Gaza du président américain Donald Trump. "Nous utilisons tous les moyens pour mettre en œuvre le plan du président américain Donald Trump et nous permettrons à chaque résident de Gaza qui le souhaite de se déplacer volontairement vers un pays tiers," a déclaré Katz.

Selon la décision approuvée, cette nouvelle entité fonctionnera sous la direction du ministre de la Défense et sera habilitée à travailler en coordination avec des organisations internationales et d'autres autorités, conformément aux directives de l'échelon politique. L'administration coordonnera également les activités de tous les ministères gouvernementaux concernés.

La Direction agira notamment pour préparer et permettre le passage sécurisé et contrôlé des résidents de Gaza vers divers pays, incluant leur sécurité pendant le voyage, la mise en place d'itinéraires de passage et de points de contrôle aux postes-frontières désignés dans la bande de Gaza, ainsi que la coordination des moyens de passage par voie terrestre, maritime et aérienne vers leurs pays de destination.