Gaza : Israël donne son feu vert à la proposition américaine pour libérer les otages

Articles recommandés -

Israël a donné dimanche soir son accord de principe à une initiative américaine visant à obtenir la libération des otages détenus à Gaza. Selon la chaîne israélienne Kan, les États-Unis ont transmis au Hamas, par l'intermédiaire de Gershon Baskin, une proposition dont les grandes lignes auraient reçu l'aval de Jérusalem.

Le Hamas a annoncé dans la soirée qu'il était prêt à examiner "immédiatement" la libération des otages en échange d'une déclaration claire sur la fin de la guerre, d'un retrait complet de Gaza et de la création d'un comité de gestion du territoire gazaoui.

La semaine dernière, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et le ministre des Affaires stratégiques, Ron Dermer, avaient été informés de ce canal de médiation impliquant Baskin. Selon des sources proches des négociations, cette proposition américaine semble correspondre aux principes israéliens actuellement à l'étude, bien que la plupart des observateurs, israéliens comme étrangers, restent sceptiques quant à ses chances de succès.

Après des semaines de blocage, Israël a néanmoins décidé de donner son feu vert à cette démarche. L'administration Trump utilise Baskin pour faire passer ses messages au Hamas, ajoutant ainsi un médiateur supplémentaire aux négociations.

L'entourage de Netanyahou a réagi pour la première fois à cette proposition : "Israël examine très sérieusement l'offre du président Trump. Il semble que le Hamas continuera probablement à refuser."

Donald Trump s'est exprimé dimanche sur cette initiative : "Tout le monde veut que les otages rentrent chez eux. Tout le monde veut que cette guerre se termine ! Les Israéliens ont accepté mes conditions. Il est temps que le Hamas les accepte aussi. Je les ai prévenus des conséquences. C'est mon dernier avertissement, il n'y en aura pas d'autre !"

Le président américain a également affirmé croire qu'un accord avec Gaza était "très proche" et a estimé que le Hamas détenait probablement une vingtaine d'otages vivants, tous en danger imminent. Il a toutefois donné un chiffre erroné concernant les otages décédés, parlant de 38 victimes devant les médias. Des sources sécuritaires israéliennes ont rectifié auprès de Kan : "Il y a 20 otages vivants, toute autre déclaration met leur vie en danger."

Parallèlement, des sources proches du Hamas ont indiqué à Sky News Arabic que l'organisation terroriste examinait la dernière proposition américaine "dans un esprit positif". Cette initiative intervient alors qu'une proposition similaire avait déjà été acceptée par le Hamas en septembre 2024, incluant la libération de tous les otages contre des prisonniers palestiniens et un cessez-le-feu de cinq ans.