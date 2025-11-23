Gaza : Israël estime que le cessez-le-feu tiendra malgré les tensions

Malgré l'escalade des combats et les violations répétées de la trêve, les autorités israéliennes estiment que le cessez-le-feu conclu avec le Hamas dans la bande de Gaza devrait tenir. Cette trêve fragile est en vigueur depuis le 10 octobre, mais les incidents se multiplient sur le terrain.

Du côté palestinien, le Hamas ne souhaite pas rompre l'accord et a demandé aux médiateurs internationaux d'intervenir pour contraindre Israël à respecter ses engagements. Une source palestinienne a confié que "le Hamas est motivé pour parvenir à la deuxième phase de l'accord", signe que le mouvement terroriste privilégie pour l'instant la voie diplomatique.

Une délégation du Hamas doit se rendre prochainement au Caire pour discuter de la détérioration de la situation dans le territoire gazaoui. L'organisation terroriste devrait exprimer son "mécontentement" face aux événements récents lors de ces entretiens avec les médiateurs égyptiens.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a publié un message en anglais, à destination de Washington et des pays médiateurs, affirmant qu'"Israël respecte l'accord de cessez-le-feu, contrairement au Hamas". Cette déclaration intervient alors qu'aucune dépouille d'otage n'a été restituée depuis plus d'une semaine. Les recherches prévues pour retrouver les corps des otages dans les zones contrôlées par Israël ont d'ailleurs été suspendues, le Hamas et la Croix-Rouge n'y participant pas.

Lors d'une réunion du cabinet de sécurité jeudi dernier, plusieurs ministres ont averti que si le Hamas poursuit son réarmement, une nouvelle opération militaire à Gaza deviendrait inévitable. Les services de renseignement ont présenté des preuves du renforcement militaire et politique du mouvement terroriste, ainsi que de son refus de désarmer.

Un haut responsable israélien a déclaré : "Si les Américains n'obtiennent pas le désarmement du Hamas, nous aurons la légitimité pour le faire nous-mêmes". Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, le Hamas reconstitue clairement ses forces et élimine violemment toute concurrence sur le terrain à Gaza, soulignant la complexité de la situation.