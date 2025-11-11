Gaza : Israël et les Etats-unis seraient parvenus à un accord sur le transfert des 200 terroristes retranchés à Rafah

Israël et les États-Unis auraient conclu ce mardi un compromis portant sur l’expulsion d’environ 200 terroristes du Hamas actuellement retranchés dans des tunnels de l’enclave de Rafah, située dans la zone contrôlée par Tsahal à Jénine, a indiqué une source au sein du cabinet politico-sécuritaire au Jerusalem Post. Selon cet accord, Israël devrait autoriser la sortie des terroristes sains et saufs, mais aucun pays, y compris la Turquie et le Qatar, n’a encore accepté de les accueillir.

Cette décision fait suite à plusieurs rencontres entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et l’envoyé spécial américain Jared Kushner, ainsi que Steve Witkoff, dans le cadre du plan américain visant à désarmer le Hamas et démilitariser Gaza. L’objectif affiché est de garantir que le Hamas ne joue plus aucun rôle militaire dans la bande de Gaza.

Ue source israélienne haut placée s'est toutefois empressée de démentir cette information.

Selon des sources gouvernementales, le plan initial américain prévoyait que les terroristes ne pourraient bénéficier d’une amnistie qu’à condition de rendre leurs armes et de s’engager à ne plus recourir au terrorisme, et seulement après la restitution des derniers corps d'otages assassinés.

Le chef d’état-major Eyal Zamir avait lui recommandé d’éliminer tous les terroristes et de poursuivre la destruction des tunnels.