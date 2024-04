Gaza : Israël fait appel à des membres du Fatah pour sécuriser l'aide humanitaire

Ces dernières semaines, Israël a fait appel à des membres des forces de sécurité du Fatah pour sécuriser les convois d'aide humanitaire entrant dans la bande de Gaza, afin d'empêcher qu'ils ne soient réquisitionnés par le Hamas.

Selon l'information publiée par le journaliste Amir Ettinger de Israel Hayom, l'action des membres du Fatah a été coordonnée avec le Cabinet de guerre israélien et le chef des renseignements généraux de l'Autorité palestinienne, Majed Faraj. Le personnel de sécurité de l'AP qui a sécurisé les convois n'était cependant pas armé mais seulement muni de matraques, et certains de ses membres ont été tués par le Hamas.

L'appel à ces gardes de sécurité affiliés au Fatah, le parti de Mahmoud Abbas, fait partie des alternatives explorées par Israël afin de sécuriser l'aide humanitaire. L'intervention de forces de pays tiers est également envisagée.

L'initiative a été fustigée par le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir. "L'information selon laquelle Israël est assisté par le personnel de sécurité du Fatah est une honte. Le petit cabinet est encore et toujours captif de l’idée selon laquelle l'Autorité palestinienne est un partenaire avec lequel il est possible de travailler. Je recommande au ministre de la Défense Gallant de jeter un œil aux sondages menés au sein de l'Autorité palestinienne, qui montrent l'énorme soutien au massacre commis par le Hamas le 7 octobre. Le terrorisme ne peut être remplacé par d’autres éléments terroristes. Le moment est venu d’une pleine gouvernance israélienne", a-t-il dit.

Le ministre de la Défense s'est prononcé maintes fois en faveur d'une collaboration continue entre Israël et l'Autorité palestinienne, mettant en avant l'efficacité de cette coopération dans le domaine sécuritaire et du renseignement. On sait par ailleurs que Majed Faraj, le chef des renseignements généraux de l'AP, bénéficie de la pleine confiance du Shin Bet.