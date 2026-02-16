Gaza : Israël prêt à passer "de la défense à l’offensive"

Malgré le cessez-le-feu instauré en octobre 2025 après deux années de guerre, les tensions restent vives dans la bande de Gaza. Des échanges de tirs ont de nouveau opposé Israël et le Hamas ces derniers jours, chacun accusant l’autre de violer la trêve.

Sur le terrain, l’armée israélienne maintient ses positions le long de la ligne jaune, une ligne de démarcation fixée par l’accord de cessez-le-feu et séparant les zones sous contrôle israélien de celles administrées par le Hamas. Mais le ton se durcit. "Nous ne renonçons pas à l’objectif de démilitariser totalement Gaza et de désarmer le Hamas", a déclaré vendredi le chef d’état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir, affirmant que Tsahal était "prête à passer de la défense à l’offensive".

Le plan de paix adopté par le Conseil de sécurité de l’ONU en novembre 2025, prévoit une deuxième phase comprenant le désarmement complet du Hamas, un retrait israélien total et la mise en place d’un gouvernement technocratique à Gaza. Après une première étape marquée par la libération d’otages israéliens et une réduction des combats, le président américain Donald Trump tente désormais d’accélérer la suite du processus.

À Washington, une réunion du Conseil de paix doit se tenir cette semaine, en présence du ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar, à la demande du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Donald Trump devrait y dévoiler un vaste plan de reconstruction chiffré en milliards de dollars ainsi que les contours d’une force internationale de stabilisation chargée de former la police locale, sécuriser les frontières et désarmer le Hamas.

Mais les perspectives restent incertaines. Des experts estiment que le Hamas cherche à profiter de la trêve pour reconstituer ses capacités militaires : recrutement de nouveaux membres, réorganisation du commandement, reconstruction de tunnels et tentative de relance de la production d’armes. Israël, de son côté, pourrait privilégier des opérations ciblées plutôt qu’un retour à une guerre totale.

Pour certains analystes, le statu quo pourrait s’installer durablement : Israël contrôlerait des zones dites sécurisées, tandis que le Hamas maintiendrait son emprise sur d’autres secteurs. Un équilibre instable, marqué par des violations ponctuelles mais soutenu par des efforts diplomatiques internationaux visant à éviter une nouvelle escalade majeure.