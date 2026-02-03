Gaza : Israël refuse le logo du comité technocratique aux couleurs de l'AP

La présentation d’un nouveau logo par le "Comité national pour l'administration de Gaza" , un organe technocratique censé préparer l’administration civile du territoire palestinien à l'issue de la guerre a déclenché une vive réaction de la part d'Israël. Ce visuel, qui remplace un symbole de renaissance représentant un phénix, arbore désormais l’"aigle de Saladin", emblème officiel de l’Autorité palestinienne.

Face à cette initiative, le bureau du Premier ministre a rapidement pris ses distances. Dans un communiqué au ton ferme, le cabinet de Benjamin Netanyahou a assuré qu’Israël n’accepterait "aucune implication de l’Autorité palestinienne dans la gestion de Gaza" et qu’il s’agissait d’une ligne rouge intangible pour le gouvernement israélien. Selon le communiqué, le logo présenté initialement aux autorités israéliennes dans les phases préparatoires était "totalement différent" de celui rendu public.

Cette mise au point vise à contenir une polémique grandissante, alors que plusieurs sources sur le terrain affirment que des responsables identifiés comme proches de l’Autorité palestinienne participeraient déjà, de facto, au fonctionnement de certains dispositifs clés, notamment au passage de Rafah, point stratégique pour l’entrée et la sortie de la bande de Gaza.

Ces informations contrastent avec la position officielle de Jérusalem et alimentent les critiques de l’opposition. Le président du parti Israël Beitenou, Avigdor Lieberman, a accusé le gouvernement d’avoir cédé le contrôle de Gaza à l’Autorité palestinienne. Dans un message publié sur le réseau X, il a dénoncé ce qu’il qualifie de "capitulation", évoquant également la poursuite de l’acheminement de l’aide humanitaire, du carburant et de l’électricité vers les terroristes du Hamas. "On nous a promis une victoire totale, nous avons reçu une humiliation totale", a-t-il écrit, appelant au départ rapide de l’actuelle direction politique.

Entre démentis officiels et signaux contradictoires sur le terrain, la question de la gouvernance future de Gaza apparaît plus que jamais comme un sujet explosif, au cœur des tensions politiques et sécuritaires israéliennes.