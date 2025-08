Gaza : Israël repense sa stratégie après l’échec des négociations

Articles recommandés -

Alors que les discussions en vue d’un cessez-le-feu et d’un accord sur les otages à Gaza semblent avoir échoué, Israël est désormais contraint de repenser sa stratégie. L’hypothèse d’un retrait militaire contre la libération des 50 otages encore détenus par le Hamas a été évoquée, mais sans avancée concrète à ce stade.

Sur le terrain, l’armée israélienne a conclu sa dernière offensive, marquée par la défaite de trois brigades du Hamas dans le sud de Gaza, à Rafah et Khan Younès, ainsi qu’une quatrième dans le nord. Deux brigades terroristes restent actives dans le centre et le nord de la bande de Gaza, notamment dans la ville de Gaza et les camps de réfugiés voisins, zones où Tsahal estime que se trouvent encore des otages, vivants ou morts. Plus d’1,5 million de civils vivent dans cette région densément peuplée.

Au sein de la coalition de Benjamin Netanyahou, certains plaident pour une offensive totale dans ces zones, même au risque de pertes humaines parmi les otages, afin de neutraliser définitivement les capacités de gouvernance du Hamas. Le chef d’état-major Eyal Zamir propose, quant à lui, une stratégie alternative fondée sur des frappes ciblées et un blocus renforcé, avec l’objectif d’affaiblir progressivement le groupe terroriste. Ce plan, bien que moins décisif sur le plan militaire, vise à éviter une fin de guerre précipitée tout en maintenant la pression sur le Hamas.

L’armée israélienne a par ailleurs réduit ses effectifs à Gaza à leur plus bas niveau depuis le dernier cessez-le-feu, afin de permettre à ses troupes de se reposer et de se préparer à une éventuelle prochaine phase.

Sur le plan diplomatique, Jérusalem et Washington affichent une ligne commune : aucun accord partiel ne sera accepté. Toute solution devra inclure la libération de tous les otages, le désarmement du Hamas et la démilitarisation totale de la bande de Gaza.

Si cette offre venait à être rejetée par le Hamas, Israël espère obtenir un soutien international renforcé pour reprendre les combats, cette fois avec une légitimité accrue aux yeux de la communauté internationale.