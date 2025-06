Gaza : l'appareil sécuritaire interne du Hamas s'effondre selon des sources arabes

Des groupes djihadistes rivaux se réorganisent tandis que l'organisation perd le contrôle.

Les médias saoudiens rapportent que l'organisation terroriste perd le contrôle sécuritaire de la bande de Gaza. Des bandes criminelles s'emparent des habitations et des approvisionnements, tandis que des groupes djihadistes non affiliés au Hamas se reconstituent. Selon les sources citées par la chaîne Al-Hadath, des groupes qualifiés d'"extrémistes" ont commencé à réorganiser leurs rangs suite à l'effondrement de l'appareil de sécurité intérieure du Hamas. Il s'agirait apparemment de factions islamistes radicales liées à Daech ou Al-Qaïda, qui ne coopèrent pas avec le Hamas et ses alliés.

Début mai, le Hamas avait unifié ses différents mécanismes en une seule branche appelée "Force opérationnelle". Un dispositif similaire avait fonctionné il y a vingt ans et avait mené le coup d'État contre l'Autorité palestinienne. Selon des sources palestiniennes, ce nouveau-ancien mécanisme comptait 5 000 militants. Avant la guerre, le seul appareil policier du Hamas comptait 10 000 hommes selon son commandant. Depuis, des centaines de terroristes des forces de sécurité ont été éliminés ou blessés, et les chefs des forces ont été tués, notamment Sami Awada et Mahmoud Salah. Seul Tawfiq Abu Naim, responsable de l'ensemble des mécanismes, n'a pas encore été éliminé.

À Gaza, plusieurs cas d'exécutions menées par des terroristes du Hamas ont été signalés au cours du seul mois dernier. La chaîne saoudienne confirme désormais que l'appareil de sécurité intérieure s'est effondré, laissant place au chaos dans l'enclave palestinienne.