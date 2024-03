Gaza : l’armée israélienne détruit un tunnel terroriste de 200m de long découvert dans un champ de poivrons à Khan Younès

L’armée israélienne, dont les forces opèrent toujours dans la grande ville du sud de la bande de Gaza de Khan Younès, a annoncé vendredi la destruction d'un tunnel terroriste du Hamas découvert sous un champ agricole destiné à la culture de poivrons.

IDF Spokesperson

La 7ème Brigade blindée de l’armée israélienne qui opère dans le quartier de Hamad, construit par les Qataris à l’ouest de Khan Younès, a découvert sous le champ en question, situé non loin du quartier qatari, un tunnel terroriste souterrain d'environ 200 mètres de long utilisé par l'organisation terroriste Hamas, dans lequel des armes ont été trouvées. Le tunnel a été exploré avant d’être détruit par les forces du génie de combat.

D’autres armes, notamment des grenades, des missiles RPG, des explosifs, des lance-roquettes, des vestes de combat et des caméras ont également été découvertes dans le même secteur.

IDF Spokesperson

Des combats intenses se poursuivent à Khan Younès, où plus tôt dans la journée de vendredi, l’armée israélienne a annoncé avoir éliminé de nombreux terroristes à l’aide de frappe aériennes, de tirs de chars et de snipers. Les prochains combats devraient se diriger vers la ville voisine de Rafah, à la frontière égyptienne, malgré l’opposition internationale et américaine en particulier à une offensive d’envergure. Israël pourrait se contenter de ne mener que des raids ciblés, à la demande des États-Unis.