Gaza : l'un des dix plus hauts responsables du Hamas éliminé par Tsahal à l'hôpital Al-Shifa

L'armée israélienne a annoncé avoir éliminé ce jeudi l'un des dix plus hauts responsables de l'aile militaire du Hamas. Raad Thabat, tué alors qu'il était retranché dans l'hôpital Al-Shifa à Gaza, avait été chef du corps d'approvisionnement et du personnel de la branche militaire du Hamas, avant de diriger le système de production de l'organisation. "Ce proche de Yahya Sinwar, de Muhammed Deif et de Marwan Issa était l'un des piliers de l'organisation du Hamas pour tout ce qui concerne l'équipement et l'armement. Il figurait dans le top dix de la branche militaire", a indiqué Daniel Hagari, porte-parole de Tsahal.

Raad Thabat a été tué par les combattants de la 13e patrouille Nahal, Shaked et Douvdevan, alors qu'il tentait de s'enfuir de l'hôpital avec deux acolytes. Trois autres terroristes ont été éliminés par l'armée dans l'enceinte de la maternité du complexe hospitalier.

"Il y a d'autres hauts responsables terroristes dans l'hôpital et nous les trouverons également. La détermination des forces de Tsahal et du Shin Bet sur une base de renseignement qui s'enrichit constamment fait ses preuves : nous avons atteint plusieurs seniors de l'organisation et nous atteindrons les autres", a assuré le contre-amiral Hagari. "Mercredi, grâce à des données fournies par un membre du Hamas que nous avons arrêté, nous avons pu localiser et détruire un système de lancement de roquettes à longue portée", a-t-il ajouté.

Le porte-parole a précisé que sur les 1 250 personnes présentes à l'intérieur de l'hôpital au début de l'opération lancée par Tsahal, 350 étaient des blessés, des malades ou du personnel médical, tandis que 950 étaient suspectés d'être des terroristes. "500 ont déjà été identifiés comme étant affiliés au Hamas et au Jihad islamique, et nous estimons que nous en découvrirons davantage. Le Hamas opère à l'intérieur de l'hôpital, déclenchant des engins explosifs qui ont gravement endommagé le site. Des dizaines de terroristes ont également été arrêtés à l'hôpital Al-Amal dans le sud de la bande de Gaza, et des puits de tunnels ainsi que des explosifs y ont été localisés", a encore dit le porte-parole.