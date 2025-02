Gaza : la deuxième phase de l'accord sur les otages dans l'impasse

La première phase de l'accord sur les otages s'achèvera cette semaine avec le retour de quatre dépouilles jeudi prochain. Au total, 30 otages vivants, dont 5 Thaïlandais, et 8 corps, incluant ceux des trois membres de la famille Bibas, auront été restitués à Israël. À Gaza demeurent 59 otages, dont 35 déclarés morts par Israël et 24 considérés vivants. Israël maintient la suspension de la libération de 620 prisonniers palestiniens, protestant contre "les violations répétées du Hamas, notamment les cérémonies humiliantes et l'utilisation cynique des otages à des fins de propagande", selon le bureau du Premier ministre. Cette décision fait suite à l'incident concernant la dépouille de Shiri Bibas, le Hamas ayant d'abord remis le corps d'une autre femme.

Donald Trump, s'exprimant lors de la conférence CPAC à Washington, a soutenu la position de Netanyahou : "La scène du retour des corps des bébés avec de la musique était inimaginable. Bibi décidera s'il faut poursuivre l'accord ou reprendre la guerre, je ne lui dis pas quoi faire."

Les négociations pour la phase suivante s'annoncent complexes. Le Hamas exige un cessez-le-feu complet et le retrait total des forces israéliennes, y compris de l'axe Philadelphi, tandis qu'Israël demande le désarmement de Gaza et le démantèlement de la branche militaire du Hamas.

Steve Whitcoff, émissaire de Trump, tente de "résoudre la quadrature du cercle" entre les exigences israéliennes et la position du Hamas. Une des options envisagées serait une "phase pères et blessés", privilégiant la libération des pères de famille et des otages malades ou blessés.

"Les otages reviennent dans un état terrible", a déclaré Trump, "mais nous en avons vu revenir dans un état pire encore. Beaucoup sont morts. Nous travaillons là-dessus. C'est très triste, et cela ne serait jamais arrivé si j'avais été président. Il n'y avait aucune chance."