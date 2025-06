Gaza : la fondation d'aide accuse le Hamas d'inventer de "faux massacres"

Les Palestiniens ont rapporté dimanche 30 morts et plus de 100 blessés près du centre de distribution d'aide de Rafah suite à des tirs de Tsahal. Ces informations ont été relayées par les médias internationaux, mais les images de vidéosurveillance publiées par la Fondation d'aide humanitaire de Gaza (GHF) ne montrent aucun incident particulier durant la distribution. La fondation a précisé qu'il n'y avait eu "aucun tir dans ou près d'un centre de distribution". Elle a également annoncé avoir distribué 15 360 colis alimentaires à Tel al-Sultan à Rafah, représentant "près de 900 000 repas".

https://x.com/i/web/status/1929133283016900672 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les responsables de la GHF ont ajouté : "Plus l'effort de la GHF réussira, plus le Hamas se trouvera en grande détresse et nous verrons davantage de publications de 'massacres' fictifs." Tsahal a indiqué que "à ce stade, aucune victime n'est connue suite aux tirs des forces israéliennes dans l'enceinte de distribution". Le Croissant-Rouge palestinien affirme avoir évacué 14 blessés du point de distribution près du corridor de Netzarim. Le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, rapporte que "plus de 200 blessés sont arrivés dans les hôpitaux, dont 31 morts et des dizaines de blessés graves".

Parallèlement, des médias saoudiens citent des sources affirmant que "le Hamas a perdu le contrôle sécuritaire de Gaza, des voleurs s'emparent de l'aide et des maisons". Selon ces rapports, "des groupes extrémistes ont commencé à s'organiser à Gaza avec l'effondrement sécuritaire du Hamas". L'hôpital Nasser de Khan Younès a annoncé le décès du Dr Hamdi al-Najjar, époux de la Dr Alaa al-Najjar qui avait perdu neuf de ses enfants dans une frappe israélienne la semaine dernière.