Gaza : la Fondation humanitaire accuse le Hamas d'avoir tué cinq de ses membres

La Gaza Humanitarian Foundation (GHF), soutenue par les États-Unis, a accusé mercredi le Hamas d'avoir attaqué un bus transportant ses employés, causant au moins cinq décès et de multiples blessures selon l'AFP. L'incident s'est produit vers 22 heures locales quand "un bus transportant plus de deux douzaines de membres de l'équipe de la Gaza Humanitarian Foundation a été brutalement attaqué par le Hamas", selon le communiqué de l'organisation. Le véhicule se dirigeait vers le centre de distribution de la GHF situé à l'ouest de Khan Younès.

"Nous rassemblons encore les faits, mais ce que nous savons est dévastateur : il y a au moins cinq morts, plusieurs blessés, et nous craignons que certains membres de notre équipe aient été pris en otage", a précisé la fondation. Tous les passagers étaient des travailleurs humanitaires palestiniens. La GHF a "condamné cette attaque odieuse et délibérée dans les termes les plus fermes possibles". L'organisation a souligné que "c'étaient des travailleurs humanitaires. Des humanitaires. Des pères, des frères, des fils et des amis, qui risquaient leur vie chaque jour pour aider les autres".

Créée fin mai par d'anciens responsables humanitaires, gouvernementaux et militaires, la GHF vise à atteindre un million de Gazaouis grâce à des centres de distribution sécurisés par des entreprises privées. L'initiative fait l'objet de critiques de la part de l'ONU et d'organisations non gouvernementales, qui questionnent son impartialité et son indépendance. L'ONU a annoncé qu'elle refuserait de participer à cette opération.

La porte-parole du département d'État, Tammy Bruce, a défendu le programme en déclarant que "l'aide et la nourriture arrivent à Gaza à une échelle massive", qualifiant les critiques de "comble de l'hypocrisie".