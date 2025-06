Gaza : le chef de milice Abu Shabab dément toute collaboration avec Israël

Dans un premier enregistrement audio diffusé dimanche par le "Centre pour les relations de paix", Yasser Abu Shabab, chef de la milice des Forces populaires dans la bande de Gaza, a fermement démenti tout lien avec Israël et exposé ses principales revendications. Le leader palestinien exige d'abord que le Hamas "se retire du pouvoir, particulièrement après des centaines de manifestations réclamant son départ". Il accuse le mouvement islamiste d'avoir "attaqué nos positions à plusieurs reprises et tué environ 25 personnes" dans sa tentative de maintenir son contrôle sur l'aide humanitaire.

Abu Shabab révèle que "des centaines de familles" migrent vers l'enclave contrôlée par les Forces populaires. Il réclame "l'ouverture d'un corridor humanitaire plus large" permettant "le retour sécurisé de dizaines de milliers" de personnes déplacées. Concernant la sécurité, il confirme le filtrage des entrées dans les territoires sous contrôle palestinien "par les services de renseignement palestiniens... afin de garantir qu'aucun élément terroriste n'entre pour tenter de saboter cette tentative de libération du régime du Hamas".

Le dirigeant gazaoui nie catégoriquement les liens "avec quelque État ou régime politique que ce soit" et condamne les "rumeurs" contraires comme des tentatives de "nuire à notre réputation et d'attiser l'hostilité entre nous et d'autres pays". Réfutant spécifiquement les accusations de collaboration avec Israël ou Tsahal, Abu Shabab affirme que tout l'armement a été "hérité de la tribu Tarabin" et que l'organisation sécuritaire palestinienne est financée "par des efforts personnels et des donations". Il y a deux jours, la milice palestinienne avait déjà publié un communiqué rejetant "complètement" les allégations israéliennes sur la fourniture d'armes par "l'occupation".