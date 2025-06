Gaza : le chef milicien Abu Shabab dément tout armement par Israël

Le dirigeant de milice gazaoui Yasser Abu Shabab a catégoriquement démenti dans la nuit de jeudi les informations selon lesquelles Israël l'armerait, lui et ses forces. Dans un message publié sur Facebook, Abu Shabab a déclaré : "Nous n'avons jamais été et ne serons jamais un outil entre les mains de l'occupation et nous n'accepterons pas que notre nom soit utilisé à des fins suspectes." Le chef milicien a accusé les médias israéliens de propager "des allégations fausses selon lesquelles nos 'forces populaires' auraient reçu des armes de l'occupation". Il a qualifié ces accusations de "tentative évidente de ternir l'image d'une force populaire née du ventre de la souffrance".

Abu Shabab a précisé que l'armement en sa possession est "très simple" et provient du "soutien de notre peuple, de la nourriture de leurs enfants, des donations des résidents et de jeunes qui n'avaient d'autre choix que de défendre l'aide contre le pillage". Il y a trois jours, Abu Shabab avait publié une vidéo affirmant que ses forces contrôlent une zone de Gaza "libérée du Hamas". Il avait alors déclaré agir "sous l'autorité palestinienne légitime", faisant référence à l'Autorité palestinienne, et affirmé opérer selon ses directives.

Selon les révélations de Kan News, Israël a effectivement armé de fusils Kalachnikov des groupes palestiniens opposés au Hamas dans la bande de Gaza. Cette opération, qui a été approuvée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou sans en informer le cabinet, visait à permettre à ces groupes de se défendre contre l'organisation terroriste. Netanyahou a confirmé ces informations en déclarant : "Sur conseil des responsables sécuritaires, nous avons activé des clans à Gaza qui s'opposent au Hamas."